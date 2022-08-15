22 серпня 2022

Маленька казка від Ентоні де Мелло. Якось Майстер розповідав про гіпнотичну силу слів. Один із тих, хто слухав його, голосно вигукнув:

- Ти кажеш відверту нісенітницю! Хіба людина може стати святою лише тому, що весь час повторюватиме: «Бог, Бог, Бог?» Хіба людина стане грішником через те, що без кінця казатиме: «Гріх, гріх, гріх»?

- Сядь на місце, придурок! — несподівано грубо відповів Майстер.

Чоловіка, який почув таку відповідь, охопила лють. Він вибухнув лайкою, і знадобилося чимало часу, перш ніж вдалося його заспокоїти. Після чого з виглядом каяття Майстер сказав:

- Пробачте мене… Я погарячкував. Приношу вам щирі вибачення за свій непробачний випад.

Чоловік, почувши ці слова, відразу заспокоївся.

- Ось тобі й відповідь, — підсумував Майстер. — Від одного слова ти розлютився, від іншого — заспокоївся…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.