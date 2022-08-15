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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1978
Скульптор: Salvador Furió
Висота: 39 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Маленька казка від Ентоні де Мелло. Якось Майстер розповідав про гіпнотичну силу слів. Один із тих, хто слухав його, голосно вигукнув:
- Ти кажеш відверту нісенітницю! Хіба людина може стати святою лише тому, що весь час повторюватиме: «Бог, Бог, Бог?» Хіба людина стане грішником через те, що без кінця казатиме: «Гріх, гріх, гріх»?
- Сядь на місце, придурок! — несподівано грубо відповів Майстер.
Чоловіка, який почув таку відповідь, охопила лють. Він вибухнув лайкою, і знадобилося чимало часу, перш ніж вдалося його заспокоїти. Після чого з виглядом каяття Майстер сказав:
- Пробачте мене… Я погарячкував. Приношу вам щирі вибачення за свій непробачний випад.
Чоловік, почувши ці слова, відразу заспокоївся.
- Ось тобі й відповідь, — підсумував Майстер. — Від одного слова ти розлютився, від іншого — заспокоївся…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 1 м/с Сх
Тиск: 746 мм