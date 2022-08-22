Голубці по-карпатськи: відірватися просто неможливо

Голубці — одна з улюблених страв української кухні. У кожному регіоні нашої великої країни їх готують по-своєму. Пропонуємо читачам рецепт голубців по-карпатськи. Для мешканців Закарпаття та Прикарпаття голубці — чи не найголовніша українська страва.



Вони виходять такі маленькі, соковиті та апетитні, від них просто неможливо відірватися, пише сайт «Кухні народів світу».

Голубці по-карпатськи Складові:



• капуста — 1 качан

• рис — 1−1,5 склянки

• солоне сало — 150 гр

• цибуля — 2 шт

• борошно — 1 склянка

• зелень кропу та петрушки — пучок

• сіль, перець, лавровий лист — до смаку



Приготування:



Рис зварити до напівготовності у підсоленій воді. Частину зелені залишити для прикраси, іншу дрібно порубати.



Цибулю дрібно нарізати. Сало нарізати маленькими кубиками, відкласти 50 г сала в окрему миску. Решту сала викласти на гарячу сковороду разом з цибулею. Смажити, помішуючи, щоб вийшли шкварки.



З'єднати шкварки та цибулю з вареним рисом та рубаною зеленню, посолити, поперчити, перемішати.



Качан капусти покласти у каструлю з гарячою водою, залишити на 10 хв. Розібрати на листя. Вирізати у листя прожилки.



Викласти на листя капусти начинку, згорнути конвертиком. Помістити голубці у горщики, додати лавровий лист, 50 г сала, сіль, залити теплою водою. З борошна з водою та сіллю замісити круте тісто, сформувати коржики, накрити горщики.



Запікати 1 годину у нагрітій до 170 ° С духовці.



Подавати зі сметаною чи зі сметанним соусом, зеленню. Для соусу перемішати сметану з готовим столовим хріном.

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