Голубці по-карпатськи: відірватися просто неможливо
Голубці — одна з улюблених страв української кухні. У кожному регіоні нашої великої країни їх готують по-своєму. Пропонуємо читачам рецепт голубців по-карпатськи. Для мешканців Закарпаття та Прикарпаття голубці — чи не найголовніша українська страва.
Вони виходять такі маленькі, соковиті та апетитні, від них просто неможливо відірватися, пише сайт «Кухні народів світу».
Голубці по-карпатськи
Складові:
• капуста — 1 качан
• рис — 1−1,5 склянки
• солоне сало — 150 гр
• цибуля — 2 шт
• борошно — 1 склянка
• зелень кропу та петрушки — пучок
• сіль, перець, лавровий лист — до смаку
Приготування:
Рис зварити до напівготовності у підсоленій воді. Частину зелені залишити для прикраси, іншу дрібно порубати.
Цибулю дрібно нарізати. Сало нарізати маленькими кубиками, відкласти 50 г сала в окрему миску. Решту сала викласти на гарячу сковороду разом з цибулею. Смажити, помішуючи, щоб вийшли шкварки.
З'єднати шкварки та цибулю з вареним рисом та рубаною зеленню, посолити, поперчити, перемішати.
Качан капусти покласти у каструлю з гарячою водою, залишити на 10 хв. Розібрати на листя. Вирізати у листя прожилки.
Викласти на листя капусти начинку, згорнути конвертиком. Помістити голубці у горщики, додати лавровий лист, 50 г сала, сіль, залити теплою водою. З борошна з водою та сіллю замісити круте тісто, сформувати коржики, накрити горщики.
Запікати 1 годину у нагрітій до 170 ° С духовці.
Подавати зі сметаною чи зі сметанним соусом, зеленню. Для соусу перемішати сметану з готовим столовим хріном.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт фаршированого перцю від популярної української актриси Анни Саліванчук.169
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram