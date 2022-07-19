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«Обов'язково маєте спробувати»: рецепт соковитих фаршированих перців від зірки «Одного разу під Полтавою»

15:04 19 липня 2022
перці

Популярна українська актриса, зірка ситкому «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук, яка раніше поділилася рецептом приготування котлет по-київськи, запропонувала своїм шанувальникам приготувати соковиті фаршировані перці.

За словами Анни, рецепт просто чудовий.

Фаршировані перці

Продукти:

• Болгарський перець — 2 шт.;
• Цибуля — ½ шт.;
• Кабачок — 1/3 шт.;
• Помідор — 1 шт.;
• Куряче філе — 1 шт.;
• Часник — 1 зубчик;
• Сир -1 ст. ліжка;
• Моцарела чи фета — 30 гр;
• Петрушка — 1 гілочка;
• Рослинна олія для смаження;
• Сіль, перець до смаку.

Приготування:

Перець розрізати вздовж, видалити насіння. Укласти на лист, додати| трохи рослинної олії та відправити у духовку до м'якості при 200 градусах.

Нарізати кубиком кабачок, цибулю, помідор, куряче філе. Натерти сир.

Обсмажити кілька хвилин цибулю, додати кабачок, філе, помідор.

Вимкнути вогонь, додати сир, моцарелу, петрушку, часник. Добре перемішати.

Начинити перці, посипати сиром та відправити до духовки на 7 хвилин.

«Які вони соковиті та смачні виходять — обов'язково повинні спробувати!» — рекомендує Анна.

Раніше Саліванчук розповіла, як в домашніх умовах приготувати сирки у шоколаді.

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