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Суспільство та люди

Українці, які залишили окупований Мелітополь, отримають матеріальну допомогу: подробиці від мера

14:57 22 серпня 2022
гривні

Мешканці Мелітополя та Мелітопольського району, які виїхали з зони окупації, можуть оформити фінансову допомогу від міжнародної гуманітарної організації одразу після прибуття до Запоріжжя.

Допомогу у розмірі 6600 грн надасть Save the children, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Гроші може отримати кожен член сім'ї. Для цього протягом трьох діб після евакуації слід зареєструватися, вказавши свої дані та свій банківський IBAN рахунок.

Міжнародна організація самостійно визначає, хто отримає допомогу.

Федоров уточнив, що допомога не надається тим, хто вже протягом трьох місяців отримав кошти від інших міжнародних організацій.

«Зареєструватись на отримання грошей допомагають волонтери відкритого простору допомоги саме тут прямо на майданчику біля „Епіцентру“ у Запоріжжі, куди приїжджають усі ті, кому вдалося виїхати з окупації», — додав мер.

Нагадаємо, Норвезька рада у справах біженців (NRC) планує надати допомогу 20 тисячам українців із вразливих груп, які постраждали внаслідок війни з росією.

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