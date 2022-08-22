Запорізька ТЕС зазнала обстрілу, є жертви (відео 18+)

Російські окупанти вкотре обстріляли Енергодар. Обстріл проводився у районі ТЕС. Є загиблі, повідомляє Telegram-канал «Енергодар сьогодні».



Попередньо, рашисти стріляли з сусідніх сіл. Повідомляється, що один мирний мешканець загинув, ще один отримав уламкове поранення грудей.



За інформацією ресурсу, о 12:25 на Запорізьку АЕС приїхала знімальна група з росії. А за дві години пролунав перший потужний вибух з боку теплової станції.



«І ось зараз вийшов сюжет божевільних про те, як „ЗСУ обстрілюють станцію“. Притулив же знімальну групу один з місцевих бізнесменів», — йдеться у повідомленні.



Мер Енергодару Дмитро Орлов пише, що надходять повідомлення про загибель чоловіка та ще кількох поранених внаслідок обстрілу в районі Запорізької ТЕС. Окупанти традиційно звинуватили у цьому ЗСУ.

Мер зазначає, що, судячи з наявних на відео від самих окупантів пошкоджень автомобіля, машину було обстріляно практично впритул. Можливо, стріляли з автомата.



За словами Орлова, сьогодні мінометними обстрілами в Енергодарі було пошкоджено центральний тепловий пункт. На відновлення водопостачання піде час. Попередньо ремонтні роботи триватимуть до ранку.



Нагадаємо, президент Зеленський обговорював ситуацію в районі Запорізької атомної станції на зустрічі з Генсеком ООН Гутерришем та президентом Туреччини Ердоганом.

А вчені Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та Національної академії наук вважають, що у разі аварії на ЗАЕС радіоактивна хмара пошириться не лише на всю Україну, а й дійде до Польщі та країн Балтії.

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