Жодних військових цілей: у Дніпрі показали наслідки ракетних ударів військ путіна

Ракетні удари, які ворог завдав по Дніпру вранці 23 серпня, не були пов'язані з жодними військовими цілями. Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



«Дніпро після ранкового прильоту російської ракети «Іскандер», — зазначив він у повідомленні.



Своєю чергою дніпровський міський голова Борис Філатов заявив, що російські нелюди влучили ракетою по домівках на вулиці Томській.



«Жодних військових цілей, нічого такого особливого. Просто селище. Просто приватні будинки звичайних людей», — заявив глава міста.



Філатов наголосив, що на кожній сесії міської ради влада перейменовує топоніми, пов'язані з російською федерацією.







Нагадаємо, у ніч на 23 серпня російські загарбники вдарили по Дніпропетровській області, накривши вогнем два райони — Криворізький та Нікопольський.

Минулої ночі рашисти також обстріляли Харківську область. Під удар потрапив і обласний центр.

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