Стримано та символічно: Олена Зеленська зачарувала святковим вбранням у День Незалежності

Перша леді України Олена Зеленська разом із президентом Володимиром Зеленським, який звернувся до співвітчизників у День Незалежності, взяла участь у святкових заходах.

Президентське подружжя поклало квіти до Стіни пам'яті загиблих захисників України біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. Потім Зеленські вирушили до Софійського собору для Молитви за Україну.

Для заходів на честь національного свята Олена Зеленська обрала стриманий костюм сіро-блакитного кольору із символічною вишивкою від українського бренду Lake. На піджаку зображено різними техніками квітку мальви, яку вишив майстер Руслан Панчук.

Також Олена Зеленська опублікувала в Інстаграм фото із президентом, на якому вони позують у вишиванках. На унікальній сорочці Зеленського можна побачити зображення українців, які тримаються за руки, танки та БТРи.

«У нашій столиці — «парад» розбитої техніки ворога. У наших поранених містах народжуються діти. Наші люди вірять у ЗСУ. Наші збройні сили вірять у наших людей. І всі ми віримо в себе. Наш прапор піднімають по всьому світу, і по всьому світові звучать вітання українською. Наші сльози ще не висохли. Але ми хочемо і посміхатимемося. Це День Незалежності під час війни за незалежність. Боротьба за кожного з нас. За кожний будинок та кожну родину. Тому що Україна — це всі ми. З Днем Незалежності — вистражданої, відвойованої, захищеної та заслуженої… І нехай скоро ми так само скажемо один одному: «З Днем перемоги!» — підписали спільний знімок президент та перша леді України.

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Фото president.gov.ua, instagram.com/olenazelenska_official

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