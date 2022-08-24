«Нереально смачно»: заварні кільця з вершково-карамельним кремом від Лізи Глинської

Відома українська кулінарка Ліза Глінська, яка раніше поділилася рецептом пирога з абрикосами, розповіла, як приготувати заварні кільця з вершково-карамельнім кремом, запропонувавши простий рецепт тіста.

«Друзі, а ви любите заварне тісто? Ділюсь з вами нескладним рецептом, по ньому кожен зможе приготувати. Це нереально смачно», — написала вона у Instagram.

Заварне тісто Інгредієнти: 125 мо молока (жирністю 2,5%) чи 0,5 склянки;

125 мл води чи 0,5 склянки;

2 г солі (дрібка);

10 г цукру (0,5 ст. л.);

100 г вершкового масла (жирністю 82%) чи 0,5 пачки;

150 г муки (чи 1 склянка);

250 г яєць (5 шт). Додатково: 50 г цукрової пудри (2 ст. л.);

50 г мигдальних пластівців (4 ст. л.);

1 яйце (для змащування кілець).

Приготування заварного тіста: Змішайте молоко, воду, сіль, цукор та масло, доведіть до кипіння.

Заваріть тісто: влийте суміш тонким струмком у борошно і перемішайте.

Поверніть масу у сотейник і підсушіть на вогні до появи скоринки на дні сотейника.

Вимішайте тісто, щоб воно охолонуло до 45−50 градусів.

Перемішайте яйця блендером (або пропустіть через сито), щоб отримати однорідну консистенцію.

Додайте яйця тонким струмком у заварну основу при постійному перемішуванні.

Тісто має бути блискучим, гладким, еластичним і стікати з вінчика чи лопатки безперервно.

Далі Ліза Глінська розповіла, як готувати кільця з кремом:

Перекладіть тісто в кондитерський мішок із насадкою «Відкрита зірка» діаметром 18 мм.

Викладіть кільця на підготовлений пергамент, змастіть яйцем, посипте мигдальними слайсами, цукровою пудрою.

Віпікайте у розігрітій до 180 градусів духовці (з конвекцією — на 20−25 хвилин). Потім знизьте градус до 160 градусів і потримайте тісто в духовці ще близько 20 хвилин, не відкриваючи її

Дістаньте кільця з духовки та дайте їм повністю охолонути.

Для крему. Інгредієнти: 200 г маскарпоне (0,8 склянки);

200 г вареного згущеного молока (0,7 склянки об'ємом 250 мл);

50 мл вершків (2 ст. л., 30%). Приготування: Збийте маскарпоне зі згущеним молоком та вершками до стійких піків.

Перекладіть крем у кондитерський мішок із круглою насадкою діаметром 12 мм.

Після того, як кільця охололи, їх потрібно розрізати вздовж навпіл, на нижню частину викласти крем та накрити верхньою частиною. Далі присипати їх цукровою пудрою. Готово!

Раніше кулінарка поділилася рецептом ягідного пирога з пудингом

Фото зі сторінки Лізи Глінської у соцмережах

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