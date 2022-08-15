Ягідний пиріг з пудингом від Лізи Глінської: такий смачний та красивий, що зими дочекатися практично неможливо

Рецепти, які пропонує зірка шоу «МайстерШеф» Ліза Глінська, дуже подобаються нашим читачам. Вони прості, доступні та не вимагають багато часу для приготування.

На цей раз кулінарка поділилася рецептом ягідного пирога з пудингом, який вона любить готувати взимку, коли немає свіжих ягід.

За словами Глінської, пиріг такий гарний та такий смачний, що чекати на зиму не варто, а можна приготувати зараз, коли літо дарує стільки фруктів та ягід.

Ягідний пиріг з пудингом (форма 20×20 см) Тісто

100 г жовтка

75 г цукру

125 г вершкового масла (холодного)

250 г борошна

6 г розпушувача

сіль Заварний крем

800 мл молока

200 г яйця

120 г цукру

60 г кукурудзяного крохмалю чи борошна

50 г вершкового масла (холодного) + 250 г ягід (малина, вишня, полуниця, чорниця, чорна смородина).

Можна використовувати свіжу або заморожену ягоду. Приготування 1. Тісто. Змішати борошно, розпушувач та сіль. Туди ж натерти на тертці холодне вершкове масло, щоб вийшла крихта.

2. Перемішати жовтки з цукром і додати в крихту. Замісити тісто.

3. Розділити тісто на дві частини. 1/3 та 2/3. Обернути тісто харчовою плівкою. 1/3 покласти у морозильну камеру, 2/3 у холодильник на 1 годину.

4. Змастити форму вершковим маслом, злегка присипати борошном. Викласти на дно та стіни форми тісто з холодильника. Борти з тіста повинні бути приблизно 3 см.

5. Залити у форму ще теплого крему, викласти ягоди (якщо вони заморожені, то не розморожувати їх). Знову шар крему, ягоди.

6. Зверху натерти заморожене тісто.

7. Випікати пиріг прі 175 градусах 40−45 хвилин. Заварний крем (пудинг)

1. Змішати за допомогою віночка яйця з цукром, додати крохмаль, перемішати, щоб не було грудочок. Додати гаряче молоко, перемішати.

2. Поставити сотейник на плиту, помішуючи постійно віночком, довести масу до кипіння. Кип'ятити 1 хвилину.

3. Зняти сотейник з плити, додати холодне вершкове масло, перемішати.

Раніше Глинська розповіла, як приготувати пиріг з абрикосами.

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