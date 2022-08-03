Неймовірно смачний пиріг за рецептом Лізи Глинської: швидко готується, недорогий, і, напевно, сподобається всій родині (відео)

Соковиті абрикоси та яскраві ягоди так і просяться в пиріг? Приступайте до справи, взявши на замітку поради відомої української кулінарки Лізи Глінської.

За її словами, пісочний пиріг з абрикосами обожнює вся її родина, ви ж можете спокійно замінити абрикос на будь який фрукт, або ягідку (сама Ліза вже спробувала варіанти зі сливою і вишнею).

Етапи готування пирога включають приготування пісочної крихти, тіста і сирної начинки.

Пісочна крихта:

50 г борошна (2.5 ст.л.)

30 г цукру (1.5 ст.л.)

30 г вершкового масла (холодного) (2 ст.л.)

сіль

Змішуємо борошно, цукор, сіль. Додаємо холодне вершкове масло, робимо пісочну крихту. Ставимо в морозильну камеру.

Для тіста вам знадобляться:

100 г вершкового масла (кімнатної температури) (½ уп)

100 г яєць (2 шт)

100 г борошна (5 ст.л.)

5 г розпушувача (1 ч.л. з гіркою)

80 г цукру (4 ст.л.)

ванільний цукор (за бажанням)

Збиваємо м'яке вершкове масло, додаємо цукор та ванільний цукор, перемішуємо. Додаємо яйця кімнатної температури. Перемішуємо. Перемішуємо борошно з розпушувачем. Додаємо до яєць і масла, перемішуємо до однорідної консистенції.

Сирна начинка:

350 г кисломолочного сиру (жирністю 5−9%)

100 г яєць (2 шт)

150 г сметани (жирністю 10−15%) (6 ст.л.)

80 г цукру (4 ст.л.)

350 г абрикосів

Змішуємо всі інгидієнти і збиваємо до однорідної консистенції. Тісто викладаємо у форму діаметром 20−22 см, на дно якої викладаємо пергамент, а сторони змащуємо вершковим маслом. Викладене тісто розрівнюємо, викладаємо сирну начинку і половинки абрикосів. Посипаємо пісочною крихтою.

Відправляємо в розігріту духовку. Випікаємо при температурі 170 градусів, 45−50 хвилин. Лишаємо на 2−3 години, щоб він охолов.

Можна куштувати і насолоджуватися!

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