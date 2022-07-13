Дмитро Комаров продав на аукціоні свій унікальний автомобіль і передав ЗСУ вражаючу суму

Відомий телеведучий Дмитро Комаров, який оголосив на свій день народження про старт аукціону, продав унікальний автомобіль за кругленьку суму. Він заробив мільйон гривень! Кошти передасть для ЗСУ. Новим власником авто стала інвестиційна компанія.

«Ми з колегами переглянули сотні ставок, подзвонили реальним претендентам, відсіяли жартівників та вигадані ставки та визначили реальних претендентів на перемогу. Найбільшу суму — 1 мільйон гривень — запропонувала не конкретна людина, а компанія молодих людей», — розповів Комаров у Instagram.

За словами ведучого, молодики вирішили купити авто саме у нього, адже переконані, що всі гроші підуть на допомогу захисникам. Комаров запевнив, що всі отримані кошти підуть на допомогу воїнам, які служать на передових позиціях.

Вони вирішили придбати автомобіль саме заради допомоги ЗСУ, реальної допомоги нашим захисникам.

«Цей мільйон принесе реальну користь нашим захисникам на передку — я скоро покажу результат. Я щасливий, що кожного дня знаходжу нові приводи пишатися українцями. Кожен з нас має свій фронт. І ми як ніколи єдині. І непереможні», — каже Комаров.

Дмитро не сумнівається в цьому, бачачи щодня жагу до життя українців, як вони швидко відновлюють зруйноване, намагаються жити та допомагати армії. Дорогою його вразив зруйнований ворожою ракетою торговий центр «Ретровіль».

«Ніколи не забуду „армагедон“, який побачив. Здавалося, на відновлення підуть роки. Але минуло 4 місяці — і торговельний центр працює (хоч частина, яка найбільше пострадала, ще реставрується). У кав'ярнях та магазинах щасливі люди гуляють із дітьми, їдять, купують новий одяг, меблі, прикраси. Усміхаються. Життя триває. Живучи та працюючи, незважаючи на війну, кожна сім'я показує — нас не зламати ракетними ударами. Ми все відновимо. І неодмінно переможемо і будемо щасливі. Головне не забувати, завдяки комусь у наших містах світ. І робити свій внесок у перемогу та щасливе, мирне майбутнє України», — закликав Комаров.

Українців також вразив вчинок десятирічної киянки, яка завдяки грі у шахи зібрала та передала Фонду Сергія Притули 21 тисячу гривень.

Також Сергій Притула у свій день народження оголосив збір для покупки трьох «Байракторів». Українці вразили своєю згуртованістю, за короткий час зібравши необхідну суму.

Фото instagram.com/komarovmir

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