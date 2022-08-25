Вдова Кобі Брайанта відсудила у поліції та пожежників 16 мільйонів доларів

Ванесса Брайант, вдова п'ятиразового чемпіона НБА Кобі Брайанта, який загинув разом з 13-річною дочкою в аварії гелікоптера в січні 2020-го, виграла суд у справі про поширення знімків рештків баскетболіста та Джіанни після катастрофи, повідомляє CNBC.

Ванесса Брайант та її адвокати звернулися до суду через порушення конституційних прав, пов'язаних із недоторканністю приватного життя. Вони стверджували, що рятувальники та пожежники, які прибули на місце аварії гелікоптера, незаконно зробили фотографії тіл їхніх рідних для особистого використання, а не з метою розслідування трагедії.

Дев'ять присяжних Федерального суду у справі проти округу Лос-Анджелес та департаменту шерифа ухвалили рішення, що поширення знімків завдало Ванесі Брайант емоційного стресу, і ухвалили виплатити вдові легенди НБА 16 мільйонів доларів. Разом із Ванессою компенсацію у 15 млн доларів отримав Крістофер Честер. В аварії загинули його дружина та дочка.

Як випливає із матеріалів справи, заступник департаменту шерифа показав фото з місця трощі своєму колезі, коли вони разом грали у відеоігри. Інший рятувальник показав фотографії бармену та відвідувачам закладу. А один із пожежників продемонстрував фото невеликій групі людей під час церемонії нагородження у лютому 2020-го.

При цьому шериф Лос-Анджелеса Алекс Вільянуева сказав, що департамент наказав усім співробітникам вилучити фотографії з місця аварії гелікоптера Кобі Брайанта. Крім того, як стверджується, жодні фото не потрапили до мережі та не були поширені публічно. Однак довести це неможливо.

До речі, вдова Кобі Брайанта заявила в суді, що їй надходили погрози у Instagram. Невідомі обіцяли опублікувати фотографії рештків її чоловіка та доньки з місця аварії. Окрім цього, згадка цих фотографій з'явилася у статті Los Angeles Times у лютому 2020 року.

Нагадаємо, що приватний гелікоптер 41-річного Брайанта 26 січня 2020 року зазнав аварії поблизу Лос-Анджелеса. На борту було дев'ять осіб, зокрема сам Кобі та його 13-річна дочка Джіанна. Усі вони загинули.

У легендарного баскетболіста, з яким зворушливо попрощалися на домашній арені «Лос-Анджелес Лейкерс», залишилося дружина, а також три дочки: Наталії зараз 19 років, Б'янці — п'ять, а Капрі — два роки. Спадщина Кобі Брайанта оцінюється приблизно в 600 млн доларів.

Кобі Брайант із сім'єю

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що теща Кобі Брайанта подала до суду на рідну дочку.

Фото Instagram

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