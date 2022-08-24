Даніель Салем став коханим Злати Огнєвіч в її новому кліпі

Співачка Злата Огнєвіч, яку обурила крадіжка росіянками її пісні «Зозуля», до Дня Незалежності України зробила особливий подарунок шанувальникам. Артистка представила нову чуттєву пісню і кліп «Лелека».

«Попереду — буремний і сповнений великих подій шлях. Вірю в Україну і люблю всім серцем. Дякую кожному і кожній, щомиті, щохвилини! Воля -це те, що тече під шкірою, її нікому в нас не відняти! З Днем Незалежності, мої прекрасні сильні українці», — звернулася Злата до співвітчизників.

У кліпі вона зіграла молоду маму, дружину військового, який боронить країну від загарбників. Мужнього воїна втілив телеведучий Даніель Салем, який служить в ЗСУ, нещодавно отримав друге поранення.

«Це історія однієї української родини. Я впевнена, вона торкнеться струн душі кожного. Вона близька та зрозуміла, не поділяє людей на стать, вік, статус. Наша „Лелека“ — про кожного з нас. Вона про Україну», — прокоментувала співачка нову роботу.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що Макс Барських презентував нову патріотичну пісню «Україна».

Зірки шоу-бізнесу вітають країну з Днем Незалежності, бажають миру та свободи.

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