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Події

Окупанти обстріляли місто Оріхів у Запорізькій області, є жертви (фото)

16:24 25 серпня 2022
Зруйнований житловий будинок в Оріхові

Після масованого обстрілу території Харківської області ворог застосував артилерію і на Запоріжжі — завдавши ударів по місту Оріхів та навколишніх населених пунктах окупованого Пологівського району. Про це у мережі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, загинув 17-річний юнак. Він помер від ран дорогою до шпиталю.

Ще одна 66-річна жінка з сусіднього селища Преображенка зазнала тяжких поранень.

Обстріл тривав протягом кількох годин поспіль, зазначив Старух.

Зруйновано десятки приватних будинків.

Нагадаємо, напередодні ворог завдав підлого удару по мирному населеному пункту Чаплине на Дніпропетровщині, вбивши щонайменше 25 місцевих мешканців.

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