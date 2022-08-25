Такі кадри нікому не потрібні: диктатор-вбивця путін публічно принизив шойгу

Міністр оборони росії сергій шойгу більше не є фаворитом президента володимира путіна, повідомляють «Важные истории». Мало того, він нещодавно публічно принизив міністра. За даними джерел видання, після відступу в напрямку Києва путін навіть намагався особисто керувати перекиданням сил, але дуже швидко відмовився від цієї ідеї і зараз консультується безпосередньо з військовим командуванням, відповідальним за бойові дії. Стосунки між ним та шойгу настільки різко змінилися, що міністр оборони не наважується наполягати на рішеннях, які офіцери вважають потрібними. Наприклад, як пишуть «Важные истории», сергій шойгу не вимагає початку мобілізації, оскільки перед війною обіцяв путіну досягти всіх цілей за допомогою армії мирного часу — найманців. За даними джерел видання, люди шойгу найняли піарників і оплатили аналітичні статті в найбільших російських ЗМІ, щоб навести переконливі аргументи про необхідність мобілізації. Сподівалися, що використання такої тактики принесе необхідну «аналітику» на стіл путіна і він погодиться розпочати ту чи іншу форму мобілізації. Але поки що цього не сталося.

На початку липня диктатор-вбивця публічно поставив шойгу в незручне становище, наголосивши, що не дуже довіряє його звітам. Коли міністр оборони, який зустрічався з президентом, доповідав перед телекамерами про операцію зі «звільнення» територій самопроголошеної «лнр», путін замість похвали сказав: «Як відомо, генерал-полковник олександр павлович лапін (командувач під час вторгнення в Україну центрального угруповання військ) і генерал армії сергій володимирович суровікін (командувач південним угрупованням військ) поінформували мене сьогодні про хід виконання поставленої перед ними цілі та внесені пропозиції щодо підготовки наступальних операцій. Не зрозуміло, яку роль у ситуації відіграє міністр оборони». За даними джерел, путін вирішив зробити ставку на досвідчених офіцерів, здатних адаптуватися до умов, що здивувало політичне керівництво через відсутність реальної інформації. Джерела, близькі до генштабу, також повідомляють, що рішення щодо кількох важливих призначень у міноборони приймаються без опитування шойгу.

Те, що шойгу ще не відправили в запас, джерела «Важных историй» пояснюють тим, що президент не хоче міняти міністра оборони у важкі часи. З іншого боку, вони вважають: щойно важкий період закінчиться, путін може все нагадати шойгу…

1421

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram