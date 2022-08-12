«На посадку краще брати найкрасивіші зубчики»: як виростити озимий часник

Господарі практикують винятково озиме садіння часнику, тож висаджують його ще з осені. Строки посадки можуть коливатися — від середини жовтня до початку листопада. Як правильно це зробити, щоб збирати рекордний урожай, розповів господар з Вінниччини Микола Кошовий:

«На посадку краще брати найкрасивіші зубчики — великі та опуклі. У ґрунт їх слід садити на глибину, вдвічі більшу за розмір самого зубчика, тобто 4−6 сантиметрів. Я, коли вставляю часничини у ямки, розташовую їх там опуклою „спинкою“ на північ. Таке розташування сприятливо діє на якість нового врожаю. Міжряддя роблю на відстані 50 сантиметрів, а в самих рядках насінини саджу густіше. Ще одне правило садіння часнику: засипану лунку із зубчиком слід злегка втрамбувати ногою. Бо він має властивість виштовхуватися ґрунтом нагору. Тож треба акуратно закласти зубець в ямку і трохи притоптати, щоби не вискочив раніше терміну. Часник досить добре переносить зимові морози. Для нього наступний травень є дуже важливим періодом. У разі відсутності дощів у травні слід зробити два дуже рясні поливання рядочків часнику. Адже саме в цей час формуються його голівки».

Перша половина літа — це фініш дозрівання озимого часнику. Індикатором завершення сезону є декілька рослин, у яких господар спеціально не обламує кошики з насінням.

«Вони сигналізують мені про повне дозрівання часнику на ділянці, — каже пан Микола. - Більшість часу ці стрілки стоять з нахиленими голівками. А коли випрямляються, це вже вірний знак, що часник дозрів. Саме тоді його слід викопувати».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як зберегти врожай часнику до весни.

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