Не Макрон і не Ердоган: Піонтковський назвав нового переговорника путіна

Російський президент володимир путін зацікавлений у переговорах і після нещодавньої зустрічі у Львові лідерів України Володимира Зеленського та Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, який «розіграв» господаря кремля, шукає нового посередника.

Про це у коментарі «24 каналу» заявив публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, спочатку путін постійно розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном, потім переключився на Ердогана, проте зараз хапатиметься за третій варіант.

Публіцист упевнений, що російський президент, який зіткнувся з тим, що його «спецоперація» йде не за планом, шукає посередників, які принесуть йому, як вважає сам диктатор, «мир». Хоча насправді він бореться за власне життя. «Путін — негідник і фашист, але не шахід», він хоче жити", — зазначив Піонтковський.

Він вважає, що спочатку такими посередниками були лідери Франції, ФРН та Італії — президент Еммануель Макрон, канцлер Олаф Шольц та голова уряду Маріо Драгі побували в Україні у липні цього року. Андрій Піонтковський зазначив, що тоді Зеленському везли пропозиції щодо припинення вогню, двосторонніх переговори з приводу «суперечливих територій». Однак цей план кремля провалився.

«Тоді путін зрозумів, що це було невдачею. Він „найняв“ іншого переговорника — пана Ердогана. Однак він взяв за це величезну геополітичну ціну», — додав публіцист.

Тепер, на думку Піонтковського, путіну потрібен переговірник, який гарантує йому життя. Ним може стати президент КНР Сі Цзіньпін.

«Китай вже не зацікавлений у продовженні цієї безглуздої війни. Пан Сі може гарантувати путіну безпечну старість в одному з Даоських монастирів на території Китаю», — додав Піонтковський.

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Фото з Вікіпедії

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