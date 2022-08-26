Огірки на зиму з грузинським акцентом: оригінальний рецепт
В кухнях різних народів є рецепти заготовок огірків на зиму. Пропонуємо новий цікавий рецепт хрустких огірків з грузинським акцентом.
Огірки виходять гостренькими, завдяки пряній томатній заливці, яка дарує цій заготівлі грузинський акцент.
Продукти:
• огірки — 500 гр
• помідор — 300 гр
• часник — 2 зубчики
• сіль — 0,5 ст л
• цукор — 2 ст л
• хмелі-сунелі — 1 год л
• червоний перець мелений — 0,5 год л
• соняшникова олія — 3 ст л
• оцет 9% - 25 мл
Приготування:
1. Перекрутити томати з часником через м'ясорубку. Додати цукор, перець, хмелі-сунелі та сіль. Влити олію та оцет. Перемішати.
2. Нарізати огірки невеликими брусками.
3. Перелити пюре томатне в каструлю і відправити на середній вогонь. Після закипання проварити ще 10 хв.
4. Всипати огірки нарізані, перемішати. Після закипання тримати на вогні ще 7 хв, періодично перемішуючи.
5. Розкласти огірки по сухих стерилізованих банках. Залити їх томатною сумішшю. Закрити кришками. Окутати ємності ковдрою та залишити при кімнатній температурі до остигання.
Раніше «ФАКТИ» ділилися рецептом маринованих огірків «Французькі» від Лілії Цвіт.40
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram