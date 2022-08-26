Огірки на зиму з грузинським акцентом: оригінальний рецепт

В кухнях різних народів є рецепти заготовок огірків на зиму. Пропонуємо новий цікавий рецепт хрустких огірків з грузинським акцентом.

Огірки виходять гостренькими, завдяки пряній томатній заливці, яка дарує цій заготівлі грузинський акцент.

Продукти:

• огірки — 500 гр

• помідор — 300 гр

• часник — 2 зубчики

• сіль — 0,5 ст л

• цукор — 2 ст л

• хмелі-сунелі — 1 год л

• червоний перець мелений — 0,5 год л

• соняшникова олія — 3 ст л

• оцет 9% - 25 мл

Приготування:

1. Перекрутити томати з часником через м'ясорубку. Додати цукор, перець, хмелі-сунелі та сіль. Влити олію та оцет. Перемішати.

2. Нарізати огірки невеликими брусками.

3. Перелити пюре томатне в каструлю і відправити на середній вогонь. Після закипання проварити ще 10 хв.

4. Всипати огірки нарізані, перемішати. Після закипання тримати на вогні ще 7 хв, періодично перемішуючи.

5. Розкласти огірки по сухих стерилізованих банках. Залити їх томатною сумішшю. Закрити кришками. Окутати ємності ковдрою та залишити при кімнатній температурі до остигання.