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Дружина Остапчука викрила псевдоволонтера, який привласнив гроші для захисників

15:19 26 серпня 2022
Дружина Остапчука Христина

Дружина телеведучого Володимира Остапчука, який зараз перебуває в Канаді, викрила псевдоволонтера, який привласнив гроші для наших захисників. На своїй сторінці в Інстаграм вона розповіла, що збирала кошти на купівлю авто одному з підрозділів ЗСУ. Планували купити дві машини. Кошти перевели волонтеру, з яким співпрацювала раніше та діяльність якого не викликала підозри. Як же була здивована Христина, коли машини так і не були доставлені за призначенням, а 70 тисяч гривень зникли, як і Віталій Хемич, якому було передано кошти.

«Людина сама спілкувалася з військовими, возила у гарячі точки посилки, а потім кинула на гроші. Як ти, Віталіку, після цього житимеш. Повір, тебе скоро знайдуть!», — пригрозила Христина.

Щоправда, невдовзі Віталій сам знайшовся. У відео він пояснив свій низький вчинок ігроманією й попросив вибачення у всіх, хто перераховував йому кошти. Чоловік також пообіцяв повернути гроші.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дмитро Комаров продав свій автомобіль за мільйон гривень і на ці гроші купив 20 машин для ЗСУ.

Десятирічна киянка зібрала грою у шашки 21 тисячу гривень та передала кошти до Фонду Сергія Притули.

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