Масова бійка в Одесі: відпочивальникам намагалися вручити повістки до армії

В Одесі на території Аркадії напередодні ввечері сталася масова бійка нібито через спробу вручити повістки відпочиваючим. Відео потрапило у мережу, і з кадрів видно, що деякі особливо незадоволені «курортники» проявляли особливу агресію.

Відео в ефірі телемарафону прокоментував спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, запевнивши, що подібні випадки в регіоні і в місті не є масовими і бажаючих захищати країну вистачає.

«У нас зараз така ситуація, що навіть не всі бажаючі можуть потрапити в частини і підрозділи», — заявив він, підкресливши, що закон не забороняє вручати повістки у громадських місцях, якими є в т. ч. вулиці і пляжі.

Відзначимо, що подібний інцидент в Аркадії стався і на початку літа. Тоді голова Одеської ОВА Максим Марченко записав відеозвернення і пообіцяв покласти порушенням громадського порядку кінець, обурившись тим, що поки наші захисники гинуть і зазнають поранень, не пускаючи орду в нашу область, деякі особи влаштовують бійки біля нічних клубів, порушуючи правила комендантської години та правила роботи цих розважальних закладів.

Нагадаємо, що 15 серпня Верховна Рада знову продовжила військовий стан та загальну мобілізацію в Україні. Вони триватимуть щонайменше ще 90 днів.

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