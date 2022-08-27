Готуємо долму по-ямпільськи: така смакота, що від каструлі не відтягнеш

У Ямполі на Вінниччині кожна господиня обожнює готувати голубці, але не з капусти, а з виноградного листя. За словами місцевої кулінарки Альони Медюлянової, це справжній смаколик!

«Свіжі листочки потрібно пропарити окропом, а опісля покласти на друшляк, аби стекла вода, — радить господиня. — На долму я беру 100 листків винограду, кілограм рису та чотири кілограми свинячого фаршу. Поки вариться рис, краю на кубики та обсмажую дві цибулини, натираю дві середні морквини і теж обсмажую на сковорідці. Ріжу кріп, потім усе змішую — фарш, рис, обсмажені овочі, додаю сіль і перець. Після цього закручую долму — конвертиком або конусом. Далі змащую дно казанка жиром, кладу листя винограду і вже на них — долму. Усе заливаю водою або м'ясним бульйоном до рівня верхнього ряду».

Щоб долма не розгорнулась, господиня притискає їх тарілкою. Готується страва годину — можна на плиті, а можна і в духовці. Заправляти долму кулінарка радить поливкою з томатного соусу або свіжою домашньою сироваткою.

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