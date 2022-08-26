«Люди незадоволені»: як останні події та зростання цін визначили настрої у Криму

Ситуація в Криму останнім часом дуже неспокійна, особливо після низки вибухів на півострові. Кримчани незадоволені цінами, що злетіли після початку широкомасштабного вторгнення росії.

Про це в інтерв'ю АрміяІNFORM розповіла Постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева.

За її словами, місцеві постачальники скаржаться на те, що зруйнувалися ланцюги постачання товарів у росії. Окупаційна адміністрація прагне встановити фіксовані ціни на продукти харчування, але ціни продовжують зростати.



Курортний сезон майже провалений — туристи їдуть, боячись потрапити під обстріл.



Люди також незадоволені тим, що Крим використовується як військова база. На півострові лікарні заповнені пораненими окупантами. Наприклад, у Джанкої цивільних зрідка пускають до лікарень. Вся цивільна медична інфраструктура в Джанкої, Армянську, Сімферополі, Севастополі використовується для обслуговування російських військових.

Заповнені морги. На кримських цвинтарях багато поховань.



Раніше Ташева розповіла, як чинитимуть з росіянами, які переїхали до Криму після анексії. За її словами, люди, які приїхали незаконно на територію півострова, мають залишити Автономну Республіку Крим. Не йдеться про насильницьке виселення. Але вирішуватиме Україна, надати їм можливість залишитися на півострові чи ні.

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