Українці, які повертаються з-за кордону, зможуть отримувати щомісяця по 18 тисяч гривень: кого це стосується і як подати заявку

Українці, які були змушені виїхати за кордон через повномасштабну війну, але вже повертаються додому і хочуть продовжити працювати, можуть отримати щомісячну фінансову підтримку від спільноти Vidnova Fellowship у розмірі 18 тисяч гривень.

Підтримка надається фахівцям, які мають досвід у сферах:

культурний менеджмент;

мистецтво;

неформальна освіта;

соціальне підприємництво та інновації;

захист прав людини;

медіа;

екологія та охорона навколишнього середовища.

Працювати стипендіати зможуть у будь-якому місті України.

«На початку повномасштабної війни завдяки Vidnova Fellowship свою діяльність у різних країнах Європи змогли відновити 24 активісти й активістки, наші співвітчизники. В Україні ініціатива діятиме з жовтня по січень 2023 року», — повідомляє команда Vidnova Fellowship.

Щоб взяти участь у програмі, необхідно заповнити онлайн-форму до 10 вересня включно на сайті ініціативи.

Проєкт реалізується у партнерстві з «Іншою Освітою» та за фінансової підтримки німецької спілки MitOst e.V.

А тим часом внутрішньо переміщені особи, які мають право на грошову допомогу від міжнародні організацій, можуть отриматий й ваучери для придбання продуктів та речей першої необхідності. Йдеться про українців, які зареєстровані у Вишгородській та Броварській територіальних громадах Київщини.

Фото Reuters

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