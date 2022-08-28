39.74 / 40.68 39.64 / 40.78
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Українці, які повертаються з-за кордону, зможуть отримувати щомісяця по 18 тисяч гривень: кого це стосується і як подати заявку

10:16 28 серпня 2022
Переселенці

Українці, які були змушені виїхати за кордон через повномасштабну війну, але вже повертаються додому і хочуть продовжити працювати, можуть отримати щомісячну фінансову підтримку від спільноти Vidnova Fellowship у розмірі 18 тисяч гривень.

Підтримка надається фахівцям, які мають досвід у сферах:

  • культурний менеджмент;
  • мистецтво;
  • неформальна освіта;
  • соціальне підприємництво та інновації;
  • захист прав людини;
  • медіа;
  • екологія та охорона навколишнього середовища.

Працювати стипендіати зможуть у будь-якому місті України.

«На початку повномасштабної війни завдяки Vidnova Fellowship свою діяльність у різних країнах Європи змогли відновити 24 активісти й активістки, наші співвітчизники. В Україні ініціатива діятиме з жовтня по січень 2023 року», — повідомляє команда Vidnova Fellowship.

Щоб взяти участь у програмі, необхідно заповнити онлайн-форму до 10 вересня включно на сайті ініціативи.

Проєкт реалізується у партнерстві з «Іншою Освітою» та за фінансової підтримки німецької спілки MitOst e.V.

А тим часом внутрішньо переміщені особи, які мають право на грошову допомогу від міжнародні організацій, можуть отриматий й ваучери для придбання продуктів та речей першої необхідності. Йдеться про українців, які зареєстровані у Вишгородській та Броварській територіальних громадах Київщини.

Фото Reuters

711

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

часник

Щоб часник ріс «як на дріжджах», покладіть у грядку 2 безкоштовні інгредієнти: про яке підживлення йдеться

чорнослив

На відро слив потрібно 200 грамів соди: готуємо домашній чорнослив

Тайсон Ф&#39;юрі

Тайсон Ф'юрі прийняв остаточне рішення про подальшу кар'єру

салат

«Неперевершене смакове поєднання»: готуємо салат з помідорів та баклажанів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту