Українці, які повертаються з-за кордону, зможуть отримувати щомісяця по 18 тисяч гривень: кого це стосується і як подати заявку
Українці, які були змушені виїхати за кордон через повномасштабну війну, але вже повертаються додому і хочуть продовжити працювати, можуть отримати щомісячну фінансову підтримку від спільноти Vidnova Fellowship у розмірі 18 тисяч гривень.
Підтримка надається фахівцям, які мають досвід у сферах:
- культурний менеджмент;
- мистецтво;
- неформальна освіта;
- соціальне підприємництво та інновації;
- захист прав людини;
- медіа;
- екологія та охорона навколишнього середовища.
Працювати стипендіати зможуть у будь-якому місті України.
«На початку повномасштабної війни завдяки Vidnova Fellowship свою діяльність у різних країнах Європи змогли відновити 24 активісти й активістки, наші співвітчизники. В Україні ініціатива діятиме з жовтня по січень 2023 року», — повідомляє команда Vidnova Fellowship.
Щоб взяти участь у програмі, необхідно заповнити онлайн-форму до 10 вересня включно на сайті ініціативи.
Проєкт реалізується у партнерстві з «Іншою Освітою» та за фінансової підтримки німецької спілки MitOst e.V.
А тим часом внутрішньо переміщені особи, які мають право на грошову допомогу від міжнародні організацій, можуть отриматий й ваучери для придбання продуктів та речей першої необхідності. Йдеться про українців, які зареєстровані у Вишгородській та Броварській територіальних громадах Київщини.
Фото Reuters711
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