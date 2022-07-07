Переселенці на Київщині зможуть безкоштовно отоваритися на 6600 гривень: як отримати ваучер і де його використовувати

Внутрішньо переміщені особи, які мають право на грошову допомогу від міжнародні організацій, можуть отриматий й ваучери для придбання продуктів та речей першої необхідності. Йдеться про українців, які зареєстровані у Вишгородській та Броварській територіальних громадах Київщини.

Як повідомляє «Соціальна інформаційна платформа», допомога реалізується Товариством Червоного Хреста України за підтримки Австрійського Червоного Хреста в рамках проєкту PASS «Надання доступу до базових гуманітарних послуг та підтримка стійких рішень у сфері охорони здоров’я».

Йдеться про одноразову видача ваучерів на загальну суму 6600 грн для придбання продуктів та речей першої необхідності в мережі супермаркетів «Сільпо». Видача ваучерів здійснюватиметься з 11 липня.

Читайте також: Переселенці можуть отримати пенсію за тимчасовим місцем проживання за допомогою грошового переказу: як це зробити

Ваучер видаватимуть переселенцям, зареєстрованим у Вишгородській та Броварській територіальній громаді Київської області, якщо вони:

люди віком 70 + років (по комплекту ваучерів на кожну особу);

особи з інвалідністю 1 та 2 груп (по комплекту ваучерів на кожну особу);

багатодітні сім’ї, де є троє і більше дітей у віці до 18 років (по одному ваучеру на кожну дитину і по одному на кожного з батьків, але не більше п’яти комплектів на сім’ю).

Для отримання допомоги потрібно зареєструватися за номерами телефонів:

м. Бровари: 955 852 318, 962 380 010 (з 10.00 до 16.00);

м. Вишгород: 955 852 335; 960 559 050 (з 10.00 до 16.00).

Після реєстрації потрібно надати необхідні документи за адресами:

м. Бровари: бульвар Незалежності, 8Б;

м. Вишгород: вул. Шолуденка, 8.

Необхідно надати:

паспорт (обов'язково);

картку фізичної особи-платника податків (обов'язково);

довідку внутрішньо переміщеної особи (для ВПО з реєстрацією після 24.02.2022 року);

року); документ, який підтверджує соціальний статус (для багатодітних сімей);

свідоцтва про народження дітей (для багатодітних сімей);

пенсійні посвідчення із зазначенням групи інвалідності (для осіб з інвалідністю) та людей похилого віку.

Людям, які подаватимуть документи, радять мати при собі їхні копії.

Нагадаємо, що Конституційний суд заборонив знімати переселенців з квартобліку, якщо люди через війну були вимушені перехати до іншого населенного пункту.

Фото Pixabay

41

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter