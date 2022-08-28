«Смачні» коржики з м'ясом: рецепт від зірки «Одного разу під Полтавою»
Українська актриса, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» Ганна Саліванчук не припиняє смачні експерименти. Цього разу у своєму Instagram вона опублікувала докладний відеорецепт м'ясних коржиків на листковому бездріжжовому тісті.
Необхідні продукти:
- 300 гр фаршу
- 150 гр картоплі
- цибуля зелена
- кріп
- листкове тісто, бездріжжове
- сир (за бажанням).
Приготування:
- натираємо картоплю на терці, додаємо до фаршу;
- присмачуємо зеленню, часником, сіллю та перцем;
- готове листкове тісто розкочуємо, розкладаючи начинку зверху (можна додати і тертий сир);
- скручуємо у рулет і кожну «шайбочку» знову розкочуємо;
- смажимо коржики на вершковому маслі на сковорідці протягом 4−5 хв, перевертаючи декілька разів.
А раніше актриса запропонувала прихильникам власну варіацію всесвітньо відомих «котлет по-київськи».160
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