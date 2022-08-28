«Смачні» коржики з м'ясом: рецепт від зірки «Одного разу під Полтавою»

Українська актриса, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» Ганна Саліванчук не припиняє смачні експерименти. Цього разу у своєму Instagram вона опублікувала докладний відеорецепт м'ясних коржиків на листковому бездріжжовому тісті.

Необхідні продукти:

300 гр фаршу

150 гр картоплі

цибуля зелена

кріп

листкове тісто, бездріжжове

сир (за бажанням).

Приготування:

натираємо картоплю на терці, додаємо до фаршу;

присмачуємо зеленню, часником, сіллю та перцем;

готове листкове тісто розкочуємо, розкладаючи начинку зверху (можна додати і тертий сир);

скручуємо у рулет і кожну «шайбочку» знову розкочуємо;

смажимо коржики на вершковому маслі на сковорідці протягом 4−5 хв, перевертаючи декілька разів.

А раніше актриса запропонувала прихильникам власну варіацію всесвітньо відомих «котлет по-київськи».

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