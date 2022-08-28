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«Смачні» коржики з м'ясом: рецепт від зірки «Одного разу під Полтавою»

11:14 28 серпня 2022
Ганна Саліванчук

Українська актриса, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» Ганна Саліванчук не припиняє смачні експерименти. Цього разу у своєму Instagram вона опублікувала докладний відеорецепт м'ясних коржиків на листковому бездріжжовому тісті.

Необхідні продукти:

  • 300 гр фаршу
  • 150 гр картоплі
  • цибуля зелена
  • кріп
  • листкове тісто, бездріжжове
  • сир (за бажанням).

Приготування:

  • натираємо картоплю на терці, додаємо до фаршу;
  • присмачуємо зеленню, часником, сіллю та перцем;
  • готове листкове тісто розкочуємо, розкладаючи начинку зверху (можна додати і тертий сир);
  • скручуємо у рулет і кожну «шайбочку» знову розкочуємо;
  • смажимо коржики на вершковому маслі на сковорідці протягом 4−5 хв, перевертаючи декілька разів.

А раніше актриса запропонувала прихильникам власну варіацію всесвітньо відомих «котлет по-київськи».

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