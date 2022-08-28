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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1982
Скульптор: Salvador Furió
Висота: 24 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Якось до відомого американського психотерапевта Річарда Кроулі прийшов 32-річний пацієнт.
- Знаєте, лікарю, мені ніяк не вдається відучитися смоктати великий палець, — поскаржився він.
- А ви спробуйте не зациклюватися на цьому, — сказав йому Кроулі. — Якщо вам так вже хочеться смоктати свій великий палець, спробуйте спочатку щодня смоктати різні пальці.
Пацієнт спробував зробити, як йому було запропоновано. І що ви думаєте, щоразу, коли він підносив руку до рота, йому доводилося робити свідомий вибір: який палець зробити об'єктом своєї уваги цього дня. Це може комусь здатися неймовірним, але перш, ніж закінчився тиждень, погана звичка ніби зникла.
- Коли порок стає звичкою, важко мати з ним справу, — пояснив доктор Кроулі. — Але коли це потрібно нам для формування нових відносин чи для прийняття важливих рішень, ми починаємо розуміти, що нам нічого не варто відмовитись від старих звичок. Просто треба сильно захотіти.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 1 м/с Пн-Зх
Тиск: 747 мм