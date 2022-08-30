Є проблеми: закуплені іранські безпілотники не порадували рашистів

Іран відправив першу партію своїх бойових дронів до росії. Російські транспортні літаки вилетіли з Ірану із секретним вантажем ще 19 серпня, повідомляє американська газета The Washington Post (WP). Видання посилається на свої джерела у розвідслужбах США та союзників по НАТО. Проте є інформація, що російські військові незадоволені отриманою технікою.

Які точно дрони росія отримала з Ірану, поки що не відомо. Передбачається, що це Mohajer-6 та Shahed. Вони здатні нести ракети для поразки з повітря наземних цілей — радарів, артилерії, тощо.

Щойно російські військові почали освоювати цю техніку, вони виникли серйозні проблеми. Як стверджує WP, у програмному забезпеченні дронів було виявлено кілька серйозних помилок, що не дозволяє на цьому етапі використовувати ці безпілотники для виконання бойових завдань в Україні.

І це проблема для росії, оскільки її армія серйозно програє ЗСУ у цьому виді озброєнь. Україна успішно використовує переважно дрони турецького виробництва.

Західні розвідслужби вважають, що на озброєнні російська армія мала спочатку не більше 2 000 бойових дронів. Частину з них уже знищено. Ті, що залишилися, не здатні забезпечити точну поразку наземних цілей. Вони помітно поступаються у цьому аспекті безпілотникам, які використовує Україна.

Попри проблеми з іранськими дронами, у Вашингтоні сприйняли початок їх постачання до росії з великим занепокоєнням. По-перше, це лише перша партія. Відомо, що Іран та росія домовилися про сотні безпілотників. Якщо їхнє програмне забезпечення буде виправлено, поява дронів на фронті може змінити співвідношення сил у цьому виді озброєнь, яке зараз на користь України. По-друге, факт постачання першої партії доводить, що Москва та Тегеран стрімко розширюють військову співпрацю. Ніхто не може зараз сказати, що пообіцяла росія Ірану за дрони. У Вашингтоні побоюються, що угода включає передачу Тегерану сучасних російських ракетних або навіть ядерних технологій. Якщо це так, то Іран зробить ривок у розвитку своєї ядерної програми.

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