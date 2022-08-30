Огiрки з гiрчицею «Козацькою»: рецепт роздаватиме усім подругам, бо це дуже смачно
Огiрочки, за словами кулінарки Валентини Кошової, виходять хрумкi, мають кислувато-солодкий смак. Ця порцiя розрахована на 6 лiтрових банок огiркiв.
Інгредієнти: огiрки, крiп, петрушка, духмяний перець.
Маринад: 2 л води, 0,5 л оцту, 400 г цукру, 2 ст. л. солi, 1 уп. «Козацької гiрчицi».
Приготування
У пiдготовленi чистi банки на дно вкинути крiп, петрушку, духмяний перець. Маринад закип'ятити i гарячим залити огiрки в банках. Стерилiзувати лiтровi банки 20 хв.
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