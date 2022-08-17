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Книга рецептів

Просто складіть овочі в банку: як за 5 хвилин приготувати смачний салат, який всі домашні з задоволенням будуть їсти тиждень (відео)

19:51 17 серпня 2022
салат

Блогерка каналу «Зараз приготуємо», після рецептів огірків для розсольника та салату, розповіла, як приготувати незвичайний овочевий салат з кабачків, огірків та помідорів.

Крім овочів, знадобляться кріп, петрушка, хрін, базилік, часник.

Овочі та трави зі спеціями скласти у банку шарами. На 2-х літрову банку додати 2 столові ложки солі.

Банку поставити у холодильник на 8 годин. Кожні дві години банку потрібно струшувати.

Через 8 годин салат готовий, його можна подавати на стіл.

Овочі просолилися, виглядають апетитно. Салат вийшов смачний. Його можна тримати у холодильнику кілька днів та тішити всю родину.



Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати мариновані огірки по-фінськи, які можна зберігати за кімнатної температури.

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