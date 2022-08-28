31 серпня 2022

Коли у перського царя Дарія померла кохана дружина, він просто місця собі не міг знайти. Всі довкола бачили і знали, наскільки невтішний цар у своєму горі. І тим часом знаменитий грецький філософ Демокріт несподівано всім пообіцяв повернути покійну до життя. Щоправда, лише за умови — якщо цар надасть йому для цього все необхідне.

Дарій віддав розпорядження не шкодувати жодних засобів, виконувати будь-яке побажання філософа. Чого б воно не вартувало.

Почувши слова царя, Демокріт сказав, що тепер йому не вистачає лише одного: Дарій повинен написати на гробниці дружини імена трьох людей, які ніколи не зазнали горя. Як тільки це відбудеться, красуня відразу ж повернеться до життя.

Виконати таку умову навіть могутньому цареві виявилося не під силу.

Тоді Демокріт сумно усміхнувся і сказав: «Що ж ти не перестаєш плакати, ніби з тобою одним трапилося таке нещастя? Тепер ти переконався, що не можна знайти навіть одну людину, якій не довелося б випробувати на собі якийсь смуток…»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.