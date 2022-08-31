Цілющий рецепт зі Сходу для зміцнення всього організму: як приготувати імбирно-журавлинний мед
Існують напої та суміші, які зміцнюють імунітет, роблять тіло здоровим та молодим. Багато з них дуже прості, що не вимагають особливих складових, а ефект можна відчути майже одразу після застосування.
На Сході давно готують імбирно-журавлинний мед. Цей засіб ефективно відновлює захисні сили організму та надає жвавості сприйняття у будь-якому віці, пише «Дача».
В його основі — імбир, який має безліч противірусних властивостей, і тому є одним з кращих засобів для зміцнення імунітету.
Інгредієнти для приготування меду:
корінь імбиру — 200 гр
лимони — 2 шт.
інжир — 100 гр
курага — 100 гр
журавлина — 1 склянка
мед — 1 склянка
Приготувати лікувальний засіб дуже легко.
Очистити та подрібнити корінь імбиру, додати неочищені подрібнені лимони. Туди ж додати подрібнену журавлину, курагу та інжир. Все перемішати та залити медом. Знову добре перемішати.
Приймати по 1 ч. ложці щодня. Особливо ці ліки корисні в осінньо-зимовий період. Зберігати імбирний мед потрібно у холодильнику.
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