Цілющий рецепт зі Сходу для зміцнення всього організму: як приготувати імбирно-журавлинний мед

Існують напої та суміші, які зміцнюють імунітет, роблять тіло здоровим та молодим. Багато з них дуже прості, що не вимагають особливих складових, а ефект можна відчути майже одразу після застосування.

На Сході давно готують імбирно-журавлинний мед. Цей засіб ефективно відновлює захисні сили організму та надає жвавості сприйняття у будь-якому віці, пише «Дача».



В його основі — імбир, який має безліч противірусних властивостей, і тому є одним з кращих засобів для зміцнення імунітету.



Інгредієнти для приготування меду:

корінь імбиру — 200 гр

лимони — 2 шт.

інжир — 100 гр

курага — 100 гр

журавлина — 1 склянка

мед — 1 склянка



Приготувати лікувальний засіб дуже легко.

Очистити та подрібнити корінь імбиру, додати неочищені подрібнені лимони. Туди ж додати подрібнену журавлину, курагу та інжир. Все перемішати та залити медом. Знову добре перемішати.



Приймати по 1 ч. ложці щодня. Особливо ці ліки корисні в осінньо-зимовий період. Зберігати імбирний мед потрібно у холодильнику.

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