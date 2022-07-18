«Прискорює загоєння ран»: відома дієтологиня поділилася секретом напою української перемоги

За словами Оксани Скиталінської, вона вже давно готує напій, який робить тіло здоровим та молодим. Він нічого не коштує, але має такий потужний відновлюючий ефект, якому позаздрили б всі розпіарені матчі, ройбуші і комбучі разом взяті.

«Улісс Сімпсон Грант, американський військовий та полководець, любив казати, що без цибулі не поведе військо у наступ, — говорить Оксана Скиталінська. - Цибуля вважається овочем здоров'я, ми плачемо, коли нарізаємо її в салат. Її додають у страви у невеликій кількості, бо вона — концентрат біологічно активних молекул. А золото, що є в цибулі, — її лушпиння, ми бездумно викидаємо: лише в Європі — пів мільйона тон на рік. Але саме в ньому є унікальні поєднання надзвичайно цінних трьох речовин: фруктанів, кверцетину (33мг/100г) та кемпферолу (2,4−4,5мг/100г) та органічної сірки. Фруктани є пребіотиком, який живить найціннішу мікрофлору кишечника. А також посилює активність імунних клітин, сприяє виробленню антитіл і таким чином зміцнює імунну систему, полегшує адаптацію до гіпоксії (дефіциту кисню) дітей, які часто хворіють застудними захворюваннями. Кверцетин — один із найпотужніших антиоксидантів: відновлює активність вітаміну С, глутатіону і токоферолів, запобігає переходу адреналіну в токсичний адренохром, має антистресову дію. Його антиоксидантна активність на декілька порядків вища, ніж зеленого чаю та червоного вина. Він має протизапальну дію (блокує надмірну активність запальних молекул)».

За словами дієтологині, напій із цибулиння виводить надлишки натрію та хлору з організму, має протинабряковий ефект. Це дуже важливо для людей із артеріальною гіпертензією (високим тиском).

«Він покращує стан капілярів та всіх судин, зменшує їхню ламкість та проникність. З віком капіляри запустівають, погіршується їхня структура і розвивається гіпоксія. У людей з цукровим діабетом напій з цибулиння посилює стійкість капілярів до пошкоджуючої дії гіперглікемії (коли багато цукру крові). Має антиалергійний ефект (блокує виробництво гістаміну). Нормалізує рівень холестерину (зменшує накопичення „поганого“ холестерину у стінках судин і тим самим запобігає інсультам та інфарктам). Покращує роботу серцевого м'яза — сприяє виробленню енергії у клітинах міокарда та покращенню кровообігу, що є дуже корисним при серцевій недостатності. Зменшує ризик утворення тромбів. Прискорює загоєння ран, зменшує ризик розвитку раку. А ще покращує стан епітелію бронхів, має муколітичну та відхаркувальну дію. І один з улюблених пунктів багатьох читачів: кверцетин сприяє зниженню маси тіла. Допомагає нормалізувати обмін речовин, зменшити інсулінорезистентність та знизити масу тіла у жінок із синдромом полікістозних яєчників».

Готувати напій дуже просто: одну столову ложку порізаного цибулиння заливають однією склянкою окропу та кип'ятять під кришкою на дуже слабкому вогні 5 хвилин.

«Охолоджують та настоюють 2 години. Тоді п'ють. Достатньо однієї склянки, можна у другій половині дня. Як довго вживати: необмежено, з невеликими перервами».

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