У віці 32 років раптово померла зірка серіалу «Чорна блискавка» актриса Чарлбі Дін

У понеділок, 29 серпня, у Нью-Йорку раптово померла популярна актриса Чарлбі Дін. Їй було лише 32 роки. Причина смерті точно не називається. Батьки Чарлбі повідомили, що їхня донька померла від «раптової хвороби».

Чарлбі Дін народилася 5 лютого 1990 року у Кейптауні, ПАР. Свою кар'єру в шоубізнесі починала як модель. У 2010 році вперше з'явилася на екрані в комедії «Малек». Потім знялася ще в кількох фільмах та серіалах, зокрема «Інтерв'ю з Богом» та «Не спи».

Зоряною годиною для Дін стала велика роль у популярному серіалі «Чорна блискавка».

Чарлбі Дін з коханим собакою

Цього року у прокат виходить фільм «Трикутник смутку», у якому Чарлбі виконала головну жіночу роль. Її партнером став Вуді Харрельсон. Ця комедія була дуже тепло зустрінута критиками на Каннському міжнародному кінофестивалі. Її вважають одним із претендентів на премію «Оскар» за підсумками року. Західна преса відзначає блискучу гру Дін. Їй пророкували велике майбутнє.

Рекламний плакат фільму "Трикутник смутку"

У її житті все було чудово. Нещодавно Чарлбі оголосила про заручини зі своїм бойфрендом Люком Чейзом Волкером. Вони мали намір скоро одружитися. Дін мала будинки в Лос-Анджелесі, Нью-Йорку та Кейптауні. Вона дружила з багатьма голлівудськими зірками, наприклад, з акторкою Аною де Армас.

Чарлбі Дін та Ана де Армас

Повідомляється, що Чарлбі Дін померла в одній із лікарень Нью-Йорка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть голлівудської зірки Енн Хеч. Акторка розбилася на своїй машині, кілька днів провела в комі, після чого, за згодою родичів Енн, її відключили від системи життєзабезпечення.

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