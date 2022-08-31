MamaRika зізналася, як її чоловік отримав дозвіл на виїзд за кордон

Співачка MamaRika, яка вперше показала сина в день його народження, відверто розповіла, чому її чоловік Сергій Середа не пішов до ЗСУ і як отримав дозвіл на виїзд за кордон.

В інтерв'ю «24 каналу» артистка поділилася, що зараз вони разом із маленьким сином Давидом перебувають у Польщі, беруть участь у благодійних концертах. MamaRika зізналася, що натерпілися на початку російського вторгнення, сиділи у будинку під Гостомелем під ворожими обстрілами, а потім наважилися виїхати на захід країни, а потім через Молдову — до Польщі. В той час Сергій залишався в Украиїні. А нещодавно усі разом поїхали до Польщі.

Каже, що стрес та невизначеність позначилися на її здоров'ї, нещодавно співачка перенесла операцію на шлунку. Настя (справжнє ім'я співачки) не уявляє, як би впоралася без підтримки чоловіка. Зізнається, що відмовляла Сергія від вступу до ЗСУ. Вважає, що він може приносити більше користі, допомагаючи іншим і збираючи кошти для армії.

«Люди чомусь думають, що ми виїхали якимсь нелегальним шляхом. Ми не та сім'я, яка мала на меті поїхати кудись, ми фантастично відчуваємо себе вдома. Усі, хто стежать за мною, знають, як ми любимо бути вдома. А причина нашого виїзду за кордон — багато запрошень на благодійні концерти. У свій час ми ігнорували ці запрошення, але потім зрозуміли, що це неправильно. Нині в Україні немає активної концертної діяльності, тому ми зрозуміли, що більше користі принесемо, коли виступатимемо на благодійних концертах за кордоном. Тут ми збираємо гроші для нашої армії, співпрацюємо із фондами.

Наразі йде великий гастрольний тур, Міністерство культури дало дозвіл на виїзд. Я виступаю як артистка, а мій чоловік Сергій — провідний концерт. Вдома нам набагато комфортніше, але ми вийшли із цієї зони комфорту. Як бачите, ми тут живемо, скажімо так, за екзотичних умов. Я вже говорила своїм передплатникам, що це далеко не найкращі умови для дитини. Вдень ми проїжджаємо 400 — 500 кілометрів, моя дитина постійно харчується незрозуміло чим. Ми багато в чому пожертвували, щоби бути корисними зараз. Поки що ми в Польщі, а потім бачитимемо, як складатиметься ситуація. Тому що концертний графік постійно оновлюється", — розповіла MamaRika.

Раніше Настя Каменських відповіла на хейт Потапа через його перебування за кордоном та розповіла, коли він повернеться до України.

Фото instagram.com/mamarika_official

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