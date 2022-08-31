Готуємо домашні бульйонні кубики: корисно, просто та ароматно
Вінничанка Олена Черкевич, яка нещодавно поділилася рецептом домашнього «Живчику» з яблук на зиму, розповіла, що не купує бульйонних кубиків, бо не хоче годувати сім'ю консервантами й поліпшувачами смаку. Але ж і смачний суп за 10 хвилин хоче зварити. Тому ці кубики — просто знахідка. Також приправу можна заморозити.
Інгредієнти:
350 г яловичини
350 г курячого (качиного) м'яса з ноги
200 г моркви
100 г селери
100 г кореня петрушки
1 цибулина
3 зубчики часнику
250 г морської солі або звичайної
150 г води
3 лаврових листочки
5 зерен духмяного перцю
10 зерен коріандру
10 зерен чорного перцю
пучок дрібно нарізаної петрушки
Приготування:
Сире м'ясо двічі змолоти на м'ясорубці чи у блендері. Цибулю нарізати скибочками й припалити над полум'ям або на сухій сковороді. Подрібнити овочі в кухонному комбайні або натерти на тертці. Лавровий лист, зелень, коріандр і чорний перець подрібнити в ступці товкачиком або змолоти в кавомолці. Все разом скласти в каструлю з товстим дном, залити водою. Довести до кипіння під кришкою, зняти її і, перемішуючи, щоб не пригоріло, тушкувати на малому вогні приблизно 40−50 хв.
Охолодити, подрібнити блендером, розкласти у банки. Зберігати в холодильнику. Або розкласти у форми для льоду й заморозити. Додавати по кілька ложок чи заморожених кубиків, коли варите суп, борщ чи тушкуєте рагу.
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