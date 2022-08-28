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«Живчик» з яблук на зиму: виходить ще кращий, ніж у магазині

22:00 28 серпня 2022
«Живчик» із яблук на зиму

Саме зараз розпочинається сезон яблук. Окрім варення та повидла, з них можна приготувати смачний напій «Живчик». Він повністю натуральний, не містить у собі консервантів та різноманітних домішок. Тож такий яблучний сік виходить ще кращим за магазинний, пояснює кулінарка Ольга Черкевич.

Інгредієнти:

  • яблука — 1 відро (10 л)
  • вода — 15 л
  • цукор — 600 г
  • кислота лимонна — 1 ч. л.

Приготування:

Яблука порізати на шматки, від зернят очищати не потрібно. Насипати фрукти у велику каструлю. Залити яблука кип`яченою водою. Залишити на добу. Після цього потрібно дістати яблука з води. Додати до рідини цукор та лимонну кислоту. Кип`ятити сік 5 хвилин. Розлити сік в банки та герметично закрити. Виходить 12 л «Живчика».

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт дуже смачного та корисного сніданку з яблуками від Лілії Цвіт.

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