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Пряний виноградний джем: вибухова смакота до ранкового чаю

20:00 25 серпня 2022
виноградний джем

Виноград у деяких областях України не встигає достигнути, щоб стати солодким. Тому з нього переважно роблять соки, компоти, вино, варення та джеми. У цьому рецепті, за словами кулінарки Ольги Черкевич, використано кардамон, що чудово гармонує з виноградним смаком.

Інгредієнти:

1 кг темного винограду

150 г цукру

сік 2 лимонів

½ ч. л. меленого кардамону

Приготування

Помийте виноград та засипте в каструлю із грубим дном. Всипте цукор і кардамон, поставте в холодильник або інше прохолодне місце приблизно на 2 години, щоб ягоди пустили сік. Опісля поставте на вогонь і доведіть до кипіння, час од часу помішуючи. Коли цукор розчиниться, варіть ще 10 хв., доки ягоди почнуть розварюватися. Перетріть виноград через сито, щоб позбутися зерняток і шкірок. Далі варіть джем на слабкому вогні до загустіння. Влийте лимонний сік і проваріть ще орієнтовно 15 хв. Розлийте у гарячі стерилізовані банки, закрутіть і переверніть догори дном. Джем можна не стерилізувати. Проте якщо не маєте холодного підвалу, то для певності простерилізуйте банки із джемом 10 хв. і зможете зберігати їх понад рік.

А садівник з Вінницької області Віктор Семенюк розповів, як отримати щедрий урожай винограду.

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