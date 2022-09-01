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Суспільство та люди

Патрон вийшов у тираж: Зеленський погасив нову поштову марку у присутності пса-героя

16:40 1 вересня 2022
Зеленський та пес Патрон

У четвер, 1 вересня, в одній з шкіл Ірпеня, за участі президента України відбулася церемонія запуску чергової військової марки — «Пес Патрон». До речі, двохрічний Джек Рассел Патрон, який допомогає чернігівським рятувальникам знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, раніше вже став кінозіркою — у Каннах його відзначили премією «Пальмовий пес».

«Коли чуємо слово „Патрон“, згадуємо найвідомішого сапера України. Тепер цьому чотирилапому улюбленцю дітей і дорослих присвячені й нові благодійні поштові марки. Усі зібрані кошти будуть спрямовані через фандрейзингову платформу на закупівлю машини для розмінування Armtrac 400», — написав у соцмережах Володимир Зеленський та показав фото, зроблені під час заходу.

Фото зі сторінки Володимира Зеленського

Фото зі сторінки Володимира Зеленського

Фото зі сторінки Володимира Зеленського

Набір з художніми поштовими марками «Пес Патрон» коштує 340 гривень, а конверти — 6 та 10 гривень.

Фото "Укрпошти"

Захід відбувся у приміщенні школи, яка зазнала пошкоджень під час бойових дій у березні, але до початку нового навчального року була відновлена.

Пес Патрон тільки за перший місяць після початку війни допоміг чернігівським рятувальникам знешкодити близько 90 вибухонебезпечних предметів, зберігши життя сотням людей, у тому числі й самим саперам.

Фото зі сторінки Володимира Зеленського

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