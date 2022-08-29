«Рідненька, ми сумували»: Усик з дружиною повернувся в Україну

Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Олександр Усик (20 перемог, 13 з них — нокаутом, жодної поразки), який переміг у бою-реванші в Саудівській Аравії британця Ентоні Джошуа, повернувся до України. Разом із дружиною Катериною олімпійський чемпіон перетнув на авто польсько-український кордон у пункті пропуску Устилуг на Волині.

«Рідненько, ми сумували», — написав Усик в Instagram українською мовою, прикріпивши два знімки.

У коментарях уболівальники привітали чемпіона з успіхом та привітали легенду боксу на рідній землі: «Вітаю в Україні! Дякуємо за вашу працю для нашої неньки України! Вітаю з перемогою!», «З поверненням додому!», «Дякую за бій! Слава Україні! Слава ВСУ!», «З поверненням, Олександре! Цінуємо та поважаємо! Дякуємо за перемогу!», «Волинь вітає», «Приїздіть до Луцька». .

Нагадаємо, що після тріумфу в Джидді, який зробив його найсильнішим боксером планети незалежно від вагової категорії, володар поясів WBA, WBO, IBF, IBO та журналу The Ring Олександр Усик викликав на бій непереможного чемпіона світу за версією WBC британця Ентоні Джошуа, котрий вирішив повернутися у великий бокс. За останній інформацією, бій Усик — Ф'юрі пройде 11 або 18 лютого 2023 року в одній з країн Близького Сходу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Василь Ломаченко залишив Україну та вперше висловився про війну.

Фото Instagram, USYK 17

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