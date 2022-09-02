Ароматна та хрумка: як краще маринувати моркву на зиму (відео)

Морква — один із найпопулярніших овочів, без яких не обходиться жодна страва. Маринована морква — доступний спосіб заготівлі на зиму. Закуска виходить ароматною та хрумкою. Маринована морква чудово урізноманітнить повсякденне меню. Для заготівлі краще використовувати молоді овочі, вони солодші і соковитіші.

Інгредієнти:

морква — 500 г;

часник — 2−3 зубчики;

перець чорний горошком — 5 шт.;

перець запашний горошком — 2−3 шт.;

гвоздика — 2 шт.;

лавровий лист — 1 шт.;

вода — 500 мл;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 1,5 ст. л.;

оцет — 2 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

Моркву ретельно миємо, очищаємо від шкірки і нарізаємо тонкими кружальцями.

На дно чистої стерилізованої банки викладаємо очищений та нарізаний часник, всі спеції і лавровий лист.

Заповнюємо банку нарізаною морквою.

Вливаємо в банку окріп. Прикриваємо її кришкою та залишаємо на 10−15 хв.

Зливаємо воду з банки в каструлю, додаємо цукор та сіль. Доводимо до кипіння. Наприкінці вливаємо оцет.

Виливаємо киплячий маринад назад у банку. Закручуємо кришку, перевертаємо банку догори дном.

Забираємо її в тепле місце або накриваємо рушником до повного вистигання.

Потім забираємо заготовки в прохолодне місце на зберігання.

Схожі способи маринування моркви дивіться на відео.

Нагадаємо, що заготовлені чіпси з моркви, буряків, ягід та фруктів допоможуть підготуватися до життя без світла та газу під час війни.

Фото: pixabay

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