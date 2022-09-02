Практики усвідомленого дихання значно покращують якість сну школярів

З початком нового навчального року навантаження на дітей значно зростає. Щоб дитина мала сили вчитися, перебувати у школі необхідну кількість часу, їй треба більше спати вночі.



За даними Національного фонду сну США, дітям від 6 до 13 років необхідно спати 9−11 годин на добу. Але мало хто виконує ці рекомендації, що призводить до серйозних порушень сну в дітей, і як наслідок — проблем зі здоров'ям та навчанням. Американські вчені запропонували простий та дуже ефективний спосіб допомогти дітям добре висипатися.



У дослідженні, проведеному вченими Стенфордського університету, брали участь близько 1 тисячі учнів третіх та п'ятих класів зі шкіл, які перебувають у небезпечних районах Сан-Франциско.



Учасників розділили на три групи, в одній з них школярі двічі на тиждень на уроках фізкультури навчалися дихальних технік, запозиченим з йоги. Нескладні вправи були спрямовані на розпізнавання стресу та управління ним. У контрольній групі діти виконували звичайні фізичні вправи у межах шкільної програми.



Ще в одній школі було реалізовано навчальну програму з розвитку уважності та управління стресом.



Дітей навчали технік усвідомленого дихання відповідно до віку.

Так, молодшим дітям пропонувалося виконати вправу «дихання морської зірки», в якому вони уявляли, що їхня рука — це морська зірка, яка піднімається на вдиху. Старші учасники практикували «дихання океану», роблячи вдих через ніс та видих через рот.



Через три місяці автори дослідження відібрали 58 дітей, які практикують усвідомлене дихання, та 57 учасників з контрольної групи. Для оцінки якості їхнього сну вчені використовували метод полісомнографії — золотого стандарту вимірювання показників під час сну. Фахівці зазначили, що це надійніший спосіб зрозуміти, наскільки добре дитина спить, ніж її суб'єктивна оцінка.



Результати показали, що діти з групи дихальних практик спали у середньому на 74 хвилини більше, ніж їхні однолітки, які займалися звичайними фізичними вправами. Якість їхнього сну була вищою у тому числі завдяки більш тривалій фазі швидкого сну (фази швидкого руху очей), необхідної для розвитку нейронів, когнітивних та емоційних функцій.



Водночас діти групи дихальних практик повідомили, що стали частіше відчувати стрес. На думку вчених, програма усвідомленого дихання допомогла дітям зрозуміти, що таке стрес, й вони навчилися краще розпізнавати його у себе.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як боротися з різними розладами сну у дітей.

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