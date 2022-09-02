«Шахтар» з червоною карткою Мудрика переміг у Львові «Рух»: відеоогляд матчу УПЛ

У п'ятницю, 2 вересня, матчем на львівському стадіоні «Україна» між «Рухом» та «Шахтарем», який підписав контракт із півзахисником бельгійського «Мехелена» Мар'яном Шведом, стартувала програма 3-го туру української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 3-й тур

«Рух» (Львів) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:1 (Конопля, 78). На 35-й хвилині вилучено Мудрика («Шахтар»).

«Шахтар»: Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко (Траоре, 59), Степаненко, Бондаренко (Джурасек, 72), Мудрик, Судаков (Швед, 90+3), Петряк (Тейлор, 59), Сікан (Зубков, 46).

Єдиний матч, який проводили суперники в УПЛ у Львові, у вересні 2020 року завершився внічию (1:1). Після цього гірники на правах фаворита двічі з однаковим рахунком 2:0 перемогли «Рух» на столичному «Олімпійському».

І цього разу «Шахтар», у стартовому складі якого на поле вийшли 11 українців, з перших хвилин контролював ситуацію на полі. Здавалося, взяття воріт Паньківа лише справа часу. Але на 35-й хвилині свою команду підвів один із найактивніших гравців гостей Мудрик, який грубо сфолив на Сапузі і, до обурення тренерської лави гірників, отримав від столичного рефері Арановського рефері пряму червону картку.

Після перерви наставник донеччан Ігор Йовічевіч кинув у бій Зубова, Тейлора, Джурасека, а також Траоре, котрий не грав рік через важку травму. І «Шахтар» таки досяг свого. На 78-й хвилині після подачі з флангу чемпіон світу U20 Конопля головою спрямував м'яч у сітку воріт львів'ян — 0:1.

До речі, резервісти «Руха» (U19), які представлятимуть Україну в Юнацькій лізі УЄФА, за підсумками жеребкування дізналися суперника. На першому етапі змагань львів'яни зіграють проти своїх однолітків із польського «Заглембе» (14 вересня — номінально на своєму полі, 5 жовтня — у гостях). У разі успішного подолання стартового бар'єру «Рух» зустрінеться 26 жовтня та 2 листопада з переможцем пари «Чіксереда» (Румунія) — «Галатасарай» (Туреччина).

Положення команд:

1. «Шахтар» — 7 очок (3 матчі);

2. «Зоря» — 6 (2);

3. «Колос» — 6 (2);

4. «Олександрія» — 6 (2);

5. «Верес» — 6 (2);

6. «Металіст» — 4 (2);

7. «Дніпро-1» — 3 (1);

8. «Металіст 1925» — 2 (2);

9. «Інгулець» — 1 (2);

10. «Чорноморець» — 1 (2);

11. «Львів» — 0 (1);

12. «Минай» — 0 (1);

13. «Кривбас» — 0 (2);

14. «Ворскла» — 0 (2);

15. «Динамо» — 0 (1);

16. «Рух» — 0 (3).

Бомбардири: 3 голи — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»); 2 — Андрій Цуріков («Олександрія»).

У 3-му турі УПЛ також зіграють: 3 вересня — «Зоря» — «Динамо», «Дніпро-1» — «Верес», «Металіст 1925» — «Ворскла»; 4 вересня — «Кривбас» — «Львів», «Чорноморець» — «Інгулець»; 5 вересня — «Минай» — «Колос», «Олександрія» — «Металіст».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» дізнався календар матчів у групі Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Шахтар»

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