«Шахтар» купив за мільйон футболіста з чемпіонату Бельгії

Донецький «Шахтар» перед закриттям трансферного «вікна» посилив свої лави черговим футболістом з європейського чемпіонату — півзахисником бельгійського «Мехелена» Мар'яном Шведом, який у день народження забив фантастичний гол прямо з кутового, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Контракт 25-річного футболіста з «помаранчево-чорними» розрахований на п'ять років. У «Шахтарі» Швед, за якого, за інформацією Transfermarkt, донеччани заплатили 1 млн євро, виступатиме під 9-м номером.

До речі, Мар'ян Швед уже грав під керівництвом нового наставника гірників Ігора Йовічевіча. Саме за хорвата 17-річний талант дебютував за першу команду львівських «Карпат». Пізніше футболіст вирушив до іспанської «Севільї», де зіграв один матч за молодіжний склад та шість зустрічей у Юнацькій Лізі УЄФА (1 гол, 2 результативні передачі). Потім у кар'єрі півзахисника було повернення до «Карпат» і перехід до шотландського «Селтіка», у складі якого Мар'ян у трьох поєдинках забив один м'яч. Останні два сезони ексфутболіст збірної України (2 матчі у її складі) відіграв у бельгійському «Мехелені», забивши у 62 зустрічах 8 м'ячів та зробивши 6 асистів.

Нагадаємо, що влітку ряди гірників поповнили три гравці з європейських чемпіонатів — Олександр Зубков з угорського «Ференцвароша», Богдан Михайличенко з бельгійського «Андерлехта» та Іван Петряк з угорського «Фехервара».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» дізнався календар матчів у групі Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Шахтар»

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