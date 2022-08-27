«Шахтар» та «Динамо» почнуть в гостях, «Дніпро-1» — удома: українські клуби дізналися календар матчів у єврокубках
Три представники України — донецький «Шахтар», київське «Динамо» та «Дніпро-1» — дізналися календар поєдинків групової стадії Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.
«Шахтар», який отримав у суперники в Лізі чемпіонів іспанський «Реал», німецький «Лейпциг» і шотландський «Селтик», розпочне і завершить виступ у групі матчами з німцями (як відомо, домашні зустрічі підопічні Ігора Йовічевича будуть проводити у Варшаві). Нагадаємо, що за підсумками групового турніру до плей-оф Ліги чемпіонів вийдуть по дві кращі команди з кожного квартету, а третя зіграє у плей-оф Ліги Європи.
1-й тур
6 вересня (вівторок)
«Лейпциг» — Шахтар 22:00
2-й тур
14 вересня (середа)
«Шахтар» — «Селтик» 19:45
3-й тур
5 жовтня (середа)
«Реал» — «Шахтар» 22:00
4-й тур
11 жовтня (вівторок)
«Шахтар» — «Реал» 22:00
5-й тур
25 жовтня (вівторок)
«Селтик» — «Шахтар» 22: 00
6-й тур
2 листопада (середа)
«Шахтар» — «Лейпциг» 19:45
«Динамо» зіграє в одній групі Ліги Європи з турецьким «Фенербахче», французьким «Ренном» і кіпрським АЕКом з Ларнаки, який залишив за бортом Ліги Європи «Дніпро-1». За іронією долі, кияни розпочнуть (і закінчать) виступ у групі Ліги Європи зі стамбульським грандом, який постраждав від команди Мірчі Луческу у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, а потім без проблем пройшов у відборі Ліги Європи чеський «Словацко» (3:0 та 1:1) та австрійську «Аустрію» (2:0 та 4:1).
Нагадаємо, що за підсумками групового турніру до плей-оф Ліги Європи вийдуть команди, які посіли другі місця у своїх квартетах, де до них приєднаються клуби, які стануть третіми у своїх групах Ліги чемпіонів. Переможці груп Ліги Європи чекатимуть на своїх суперників відразу на стадії 1/8 фіналу, а ті, хто посів треті місця, пройдуть до плей-оф Ліги конференцій.
1-й тур
8 вересня (четвер)
«Фенербахче» — «Динамо» 19:45
2-й тур
15 вересня (четвер)
«Динамо» — АЕК 22:00
3-й тур
6 жовтня (четвер)
«Ренн» — «Динамо» 22:00
4-й тур
13 жовтня (четвер)
«Динамо» — «Ренн» 19:45
5-й тур
27 жовтня (четвер)
АЕК — «Динамо» 19:45
6-й тур
3 листопада (четвер)
«Динамо» — «Фенербахче» 22:00
І, нарешті, дебютант єврокубків «Дніпро-1», який безславно вилетів з Ліги Європи від АЕКа, зіграє в квартеті Ліги конференцій з голландським АЗ, «Вадуцом» з Ліхтенштейну (виступає у другому дивізіоні чемпіонату Швейцарії) і знову з представником Кіпру — «Аполлоном». Для виходу з групи підопічним Олександра Кучера, які прийматимуть суперників у словацькому Кошице, потрібно посісти у квартеті перше або друге місце.
1-й тур
8 вересня (четвер)
«Дніпро-1» — АЗ
2-й тур
15 вересня (четвер)
«Аполлон» — «Дніпро-1»
3-й тур
6 жовтня (четвер)
«Дніпро-1» — «Вадуц»
4-й тур
13 жовтня (четвер)
«Вадуц» — «Дніпро-1»
5-й тур
27 жовтня (четвер)
«Дніпро-1» — «Аполлон»
6-й тур
3 листопада (четвер)
АЗ — «Дніпро-1»
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» не пройшло кваліфікацію Ліги чемпіонів, поступившись «Бенфіці».
Фото ФК «Динамо»50
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