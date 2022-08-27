Три представники України — донецький «Шахтар», київське «Динамо» та «Дніпро-1» — дізналися календар поєдинків групової стадії Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

«Шахтар», який отримав у суперники в Лізі чемпіонів іспанський «Реал», німецький «Лейпциг» і шотландський «Селтик», розпочне і завершить виступ у групі матчами з німцями (як відомо, домашні зустрічі підопічні Ігора Йовічевича будуть проводити у Варшаві). Нагадаємо, що за підсумками групового турніру до плей-оф Ліги чемпіонів вийдуть по дві кращі команди з кожного квартету, а третя зіграє у плей-оф Ліги Європи.

1-й тур

6 вересня (вівторок)

«Лейпциг» — Шахтар 22:00

2-й тур

14 вересня (середа)

«Шахтар» — «Селтик» 19:45

3-й тур

5 жовтня (середа)

«Реал» — «Шахтар» 22:00

4-й тур

11 жовтня (вівторок)

«Шахтар» — «Реал» 22:00

5-й тур

25 жовтня (вівторок)

«Селтик» — «Шахтар» 22: 00

6-й тур

2 листопада (середа)

«Шахтар» — «Лейпциг» 19:45

«Динамо» зіграє в одній групі Ліги Європи з турецьким «Фенербахче», французьким «Ренном» і кіпрським АЕКом з Ларнаки, який залишив за бортом Ліги Європи «Дніпро-1». За іронією долі, кияни розпочнуть (і закінчать) виступ у групі Ліги Європи зі стамбульським грандом, який постраждав від команди Мірчі Луческу у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, а потім без проблем пройшов у відборі Ліги Європи чеський «Словацко» (3:0 та 1:1) та австрійську «Аустрію» (2:0 та 4:1).

Нагадаємо, що за підсумками групового турніру до плей-оф Ліги Європи вийдуть команди, які посіли другі місця у своїх квартетах, де до них приєднаються клуби, які стануть третіми у своїх групах Ліги чемпіонів. Переможці груп Ліги Європи чекатимуть на своїх суперників відразу на стадії 1/8 фіналу, а ті, хто посів треті місця, пройдуть до плей-оф Ліги конференцій.

1-й тур

8 вересня (четвер)

«Фенербахче» — «Динамо» 19:45

2-й тур

15 вересня (четвер)

«Динамо» — АЕК 22:00

3-й тур

6 жовтня (четвер)

«Ренн» — «Динамо» 22:00

4-й тур

13 жовтня (четвер)

«Динамо» — «Ренн» 19:45

5-й тур

27 жовтня (четвер)

АЕК — «Динамо» 19:45

6-й тур

3 листопада (четвер)

«Динамо» — «Фенербахче» 22:00

І, нарешті, дебютант єврокубків «Дніпро-1», який безславно вилетів з Ліги Європи від АЕКа, зіграє в квартеті Ліги конференцій з голландським АЗ, «Вадуцом» з Ліхтенштейну (виступає у другому дивізіоні чемпіонату Швейцарії) і знову з представником Кіпру — «Аполлоном». Для виходу з групи підопічним Олександра Кучера, які прийматимуть суперників у словацькому Кошице, потрібно посісти у квартеті перше або друге місце.

1-й тур

8 вересня (четвер)

«Дніпро-1» — АЗ

2-й тур

15 вересня (четвер)

«Аполлон» — «Дніпро-1»

3-й тур

6 жовтня (четвер)

«Дніпро-1» — «Вадуц»

4-й тур

13 жовтня (четвер)

«Вадуц» — «Дніпро-1»

5-й тур

27 жовтня (четвер)

«Дніпро-1» — «Аполлон»

6-й тур

3 листопада (четвер)

АЗ — «Дніпро-1»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» не пройшло кваліфікацію Ліги чемпіонів, поступившись «Бенфіці».

Фото ФК «Динамо»

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