У п'ятницю, 2 вересня, поєдинком на львівському стадіоні «Україна» між «Рухом» та «Шахтарем», який здобув у грі з «Кривбасом» першу перемогу в сезоні, стартує 3-й тур чемпіонату України з футболу.

У центральному матчі туру в суботу, 3 вересня, на столичній динамівській арені імені Валерія Лобановського зустрінуться… перша та остання команди УПЛ — «Зоря» та «Динамо», що зазнало ганебної поразки від «Дніпра-1».

Нагадаємо, що в останній грі суперників у грудні минулого року динамівці на столичному «Олімпійському» не втримали перемогу над луганчанами і за підсумками перерваного через вторгнення росії чемпіонату країни змушені були боротися за путівку до Ліги чемпіонів у кваліфікації.

У майбутньому протистоянні букмекери бачать явним фаворитом підопічних Мірчі Луческу, які незабаром мають стартувати в груповому турнірі Ліги Європи. Наприклад, контора «Париматч» ставки на перемогу «Зорі» приймає з коефіцієнтом — 7,10, на нічию — 4,80, на успіх «Динамо» — 1,42.

Також у рамках ігрового дня в суботу в Ужгороді зіграють «Дніпро-1» та «Верес», який поки що не втратив жодного очка, а на столичному «Олімпійському» відбудеться дуель «Металіста 1925» та «Ворскли».

У неділю, 4 вересня, заплановано дві зустрічі: «Чорноморець» на рідній арені в Одесі прийматиме «Інгулець», а «Кривбас» під керівництвом екснаставника «Зорі» та «Шерифа» Юрія Вернидуба на «Олімпійському» у Києві зіграє проти «Львова».

Фінішує програма 3-го туру УПЛ у понеділок, 5 вересня, матчами «Минай» — «Колос» (у Минаї) та «Олександрія» — «Металіст». Нагадаємо, що підопічні Юрія Гури йдуть без втрат, здобувши у 2-му турі три очки завдяки голу-красеню Цурікова у ворота «Миная» на 92-й хвилині.

Чемпіонат України. 3-й тур

2 вересня (п'ятниця)

«Рух» — «Шахтар» 17:00 Setanta Sports

3 вересня (субота)

«Зоря» — «Динамо» 13:00 «2+2»

«Дніпро-1» — «Верес» 13:00 УНІАН

«Металіст 1925» — «Ворскла» 15:00 Setanta Sports

4 вересня (неділя)

«Чорноморець» — «Інгулець» 15:00 Setanta Sports

«Кривбас» — «Львів» 17:00 Setanta Sports

5 вересня (понеділок)

«Минай» — «Колос» 13:00 Setanta Sports

«Олександрія» — «Металіст» 15:00 Setanta Sports

Становище команд:

1. «Зоря» — 6 очок (2 матчі);

2. «Колос» — 6 (2);

3. «Олександрія» — 6 (2);

4. «Верес» — 6 (2);

5. «Металіст» — 4 (2);

6. «Шахтар» — 4 (2);

7. «Дніпро-1» — 3 (1);

8. «Металіст 1925» — 2 (2);

9. «Інгулець» — 1 (2);

10. «Чорноморець» — 1 (2);

11. «Львів» — 0 (1);

12. «Минай» — 0 (1);

13. «Кривбас» — 0 (2);

14. «Ворскла» — 0 (2);

15. «Рух» — 0 (2);

16. «Динамо» — 0 (1).

Бомбардири: 3 голи — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»); 2 — Андрій Цуріков («Олександрія»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» підписало контракт з півзахисником «Зорі» Владиславом Кабаєвим.

Фото ФК «Динамо»

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