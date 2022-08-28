39.70 / 40.54 39.53 / 40.53
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
«Порцелянові» історії
3 вересня 2022
КЛОУН ТА БАЛЕРИНА
КЛОУН ТА БАЛЕРИНА

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 1979
Скульптор: Vicente Martínez Розмір: 33×17 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

- Скільки, на вашу думку, важить ця склянка? — запитав вчитель, обвівши поглядом аудиторію.
- Приблизно 200 грамів, — відповіли учні.
- Як бачите, важить вона зовсім небагато, — сказав вчитель і знову поцікавився:
- А що буде, якщо я підтримаю цю склянку протягом кількох хвилин?
- Мабуть, нічого не буде, — несміливо відповів хтось.
- Добре. А якщо я підтримаю його так протягом години?
- Ваша рука втомиться.
- А якщо я підтримаю його кілька годин?
- Рука почне сильно боліти.
- Правильно. А якщо я таким чином протримаю склянку цілий день?
- Ваша рука напевно оніміє і, можливо, її навіть паралізує, — відповів один із учнів.
- Дуже добре, — вів далі вчитель. — Але чи зміниться при цьому вага склянки?
- Ні, — була відповідь.
- Тоді звідки з'явився біль у руці?
- Від тривалої напруги, — відповіли учні.
- Що ж мені потрібно зробити, щоб позбутися болю?
- Опустити склянку, — була відповідь.
- Все правильно… Так само відбувається і з життєвими проблемами, — сказав вчитель. — Триматимете їх у голові кілька хвилин — це нормально. Думатимете про них годинами — почнете відчувати біль. А якщо будете думати про них днями безперервно, то це поступово почне паралізовувати вас. Причому настільки, що ви не зможете займатися вже нічим іншим. А для того, щоб позбутися болю, виявляється, потрібно лише випустити проблему з голови… Природньо, якщо вам не вдалося її вирішити на свою користь.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

полуниця

У вересні один раз посипте цим полуницю, і ягід наступного року буде море (відео)

дівчина

Повіє вітер змін: шість знаків зодіаку, життя яких кардинально зміниться на краще у вересні

Тайсон Ф&#39;юрі

«Знайди свої яйця і вийди на бій зі мною, сучко»: Ф'юрі образливо відреагував на виклик Усика (відео)

Ікер Касільяс та Марія Хосе Камачо

Легендарний Ікер Касільяс спокусив вдову колишнього воротаря «Барселони», котрий кинувся під потяг

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту