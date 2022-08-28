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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 1979
Скульптор: Vicente Martínez Розмір: 33×17 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
- Скільки, на вашу думку, важить ця склянка? — запитав вчитель, обвівши поглядом аудиторію.
- Приблизно 200 грамів, — відповіли учні.
- Як бачите, важить вона зовсім небагато, — сказав вчитель і знову поцікавився:
- А що буде, якщо я підтримаю цю склянку протягом кількох хвилин?
- Мабуть, нічого не буде, — несміливо відповів хтось.
- Добре. А якщо я підтримаю його так протягом години?
- Ваша рука втомиться.
- А якщо я підтримаю його кілька годин?
- Рука почне сильно боліти.
- Правильно. А якщо я таким чином протримаю склянку цілий день?
- Ваша рука напевно оніміє і, можливо, її навіть паралізує, — відповів один із учнів.
- Дуже добре, — вів далі вчитель. — Але чи зміниться при цьому вага склянки?
- Ні, — була відповідь.
- Тоді звідки з'явився біль у руці?
- Від тривалої напруги, — відповіли учні.
- Що ж мені потрібно зробити, щоб позбутися болю?
- Опустити склянку, — була відповідь.
- Все правильно… Так само відбувається і з життєвими проблемами, — сказав вчитель. — Триматимете їх у голові кілька хвилин — це нормально. Думатимете про них годинами — почнете відчувати біль. А якщо будете думати про них днями безперервно, то це поступово почне паралізовувати вас. Причому настільки, що ви не зможете займатися вже нічим іншим. А для того, щоб позбутися болю, виявляється, потрібно лише випустити проблему з голови… Природньо, якщо вам не вдалося її вирішити на свою користь.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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