3 вересня 2022

- Скільки, на вашу думку, важить ця склянка? — запитав вчитель, обвівши поглядом аудиторію.

- Приблизно 200 грамів, — відповіли учні.

- Як бачите, важить вона зовсім небагато, — сказав вчитель і знову поцікавився:

- А що буде, якщо я підтримаю цю склянку протягом кількох хвилин?

- Мабуть, нічого не буде, — несміливо відповів хтось.

- Добре. А якщо я підтримаю його так протягом години?

- Ваша рука втомиться.

- А якщо я підтримаю його кілька годин?

- Рука почне сильно боліти.

- Правильно. А якщо я таким чином протримаю склянку цілий день?

- Ваша рука напевно оніміє і, можливо, її навіть паралізує, — відповів один із учнів.

- Дуже добре, — вів далі вчитель. — Але чи зміниться при цьому вага склянки?

- Ні, — була відповідь.

- Тоді звідки з'явився біль у руці?

- Від тривалої напруги, — відповіли учні.

- Що ж мені потрібно зробити, щоб позбутися болю?

- Опустити склянку, — була відповідь.

- Все правильно… Так само відбувається і з життєвими проблемами, — сказав вчитель. — Триматимете їх у голові кілька хвилин — це нормально. Думатимете про них годинами — почнете відчувати біль. А якщо будете думати про них днями безперервно, то це поступово почне паралізовувати вас. Причому настільки, що ви не зможете займатися вже нічим іншим. А для того, щоб позбутися болю, виявляється, потрібно лише випустити проблему з голови… Природньо, якщо вам не вдалося її вирішити на свою користь.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.