Постачальники газу оприлюднили тарифи на вересень: скільки платитимемо

У вересні ціни на газ для побутових споживачів в Україні не змінилися, у тому числі й у «Нафтогазу», який забезпечує майже 98 відсотків домогосподарств та зафіксував тариф на «блакитне» паливо до 1 травня наступного року на рівні 7,96 грн за кубометр.

Як пише «ГазПравда», порівняно з серпнем, такою самою лишилася й кількість газопостачальних компаній, які пропонують річні тарифні плани.

Свої ціни на перший місяць осені опублікували 10 постачальників:

7,70 грн за куб пропонує компанія «Еру Людям».

7,799 грн за куб — «Енерджі Трейд Груп».

7,96 грн за куб — Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

7,98 грн за куб — «Волиньелектрозбут» і «Закарпаття Енергозбут».

7,99 грн за куб — «Полтавагаз Збут».

Ціна газу решти постачальників у рейтингу коливається від 8,20 до 9,99 грн за кубометр.

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У той же час зазначається, що деякі невеликі приватні постачальники пропонують зазначені річні тарифні плани лише своїм діючим клієнтам, а ось новим — вже лише місячні тарифи, значно вищі за річні. На це варто звертати увагу громадянам, які виришили змінити постачальників.

Автори видання наводять приклади тарифів у низці європейських країн, де газ цього року коштує значно більше, ніж в Україні. Наприклад, у Литві ціна газу в серпні сягнула 1,02 євро, або близько 42 грн за кубометр, у Молдові — 22,99 лея, або майже 44 грн за кубометр, а в Польщі — 6,64 злотих, або понад 53 грн за кубометр.

Нагадаємо, що в Україні ввели мораторій на підвищення тарифів кількох видів комунальних послуг: газопостачання побутових споживачів; розподіл природного газу; постачання теплоенергії (її виробництво, транспортування та постачання); постачання гарячої води.

Фото Pixabay



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