Українцям почали приходити квитанції з гігантськими рахунками за газ: у «Нафтогазі» розповіли, що робити

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» повідомила на своїй сторінці у Facebook про те, що вже сформовано рахунки абонентів за липень, і що дозволяє платити за блакитне паливо менше.

При цьому одна з клієнток компанії залишила під повідомленням обурений коментар про квитанцію.

«Поясніть, будь ласка, як нараховується оплата! Мені на нульові показники нарахували майже 6000 грн. боргу. У червні (літньому!!!) місяці ваша організація сама придумала мені 300 м³ витраченого газу в квартирі! Цікаво куди я витратила стільки газу влітку, якщо я і взимку стільки не витрачаю! Показники щомісяця подаю 1−4 числа на сайті та у Вайбері з фото лічильника. У попереднього постачальника є переплата понад 1900 грн. + травнева проплата» , — написала вона.

У відповідь у «Нафтогазі» спробували перекласти відповідальність на облгаз — мовляв, розрахунок суми до оплати за постачання газу здійснюється виключно на основі його даних.

«Тобто оператор ГРМ (облгаз) розраховує обсяг спожитого газу по якому постачальник здійснює розрахунок суми до оплати за постачання газу. Тому, якщо ви не згодні з нарахованими обсягами, зверніться, будь ласка, в облгаз для коригування. Після того, як ми отримаємо скориговані дані від облгазу за Вашим рахунком, буде здійснено перерахунок суми до оплати», — пишуть у «Нафтогазі», визнаючи, що на даний момент механізму автоматичного переказу коштів між компаніями не існує.

«У ситуації, що склалася, ми радимо особисто звернутися до вашої попередньої газопостачальної компанії з відповідною письмовою заявою. Більш детальну інформацію про процес повернення коштів і переліку необхідних документів зможе надати ваш попередній постачальник газу», — рекомендують у компанії.

Звичайно, спроба перекласти на клієнта всі перипетії, пов'язані з наявністю гігантської заборгованості, що з'явилася не з його вини, не викликала радісних емоцій у жінки, що вона наголосила у своєму коментарі.

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