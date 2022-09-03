«Динамо» в більшості програло «Зорі» та опустилося на останнє місце в таблиці УПЛ

У суботу, 3 вересня, матчами у Києві та Ужгороді продовжилася програма 3-го туру української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 3-й тур

3 вересня (субота)

«Зоря» (Луганськ) — «Динамо» (Київ) — 3:2 (Русин, 7, Мишньов, 35, Бражко, 69 — Ванат, 49, Буяльський, 83). На 69-й хвилині вилучено Вантуха («Зоря»). Юнацькі склади — 1:6.

«Динамо»: Бущан, Кендзьора (Гармаш, 46), Забарний, Сирота, Дубінчак, Шепелєв (Сидорчук, 46), Андрієвський (Шапаренко, 46), Буяльський, Кабаєв (Бєсєдін, 80), Караваєв, Ванат.

«Динамо» після сенсаційної поразки минулого туру від «Дніпра-1» горіло бажанням реабілітуватися. До того ж гостьовий матч із «Зорею» проводився на клубному стадіоні киян імені Валерія Лобановського у столиці, що максимально сприяло підопічним Мірчі Луческу.

Ось тільки «біло-синім» вдалося ще раз неприємно здивувати своїх уболівальників. У першому таймі беззуба гра підопічних киян призвела до того, що два м'ячі влетіли в їхні ворота. У перерві отримавши «прочухана» від тренерського штабу, «Динамо» заграло активніше й доволі швидко скоротило відставання в рахунку.

Більше того, на 69-й хвилині луганці залишилися в меншості після того, як Вантух отримав другу жовту картку. Але, парадокс, буквально за хвилину саме «Зоря» забила гол. І зробив це Бражко, який вийшов на заміну, контракт якого належить… «Динамо». Навала на ворота суперника приніс динамівцям ще один забитий м'яч, але врятувати поєдинок підопічним Мірчі Луческу не вдалося. У підсумку «Динамо» несподівано на старті сезону опустилося на останнє місце в турнірній таблиці…

Додамо, що напередодні поєдинку динамівці зробили придбання. Слідом за Владиславом Кабаєвим, який дебютував за «біло-синіх» у матчі зі своєю колишньою командою, контракт із киянами підписав 22-річний футболіст збірної Ямайки (6 матчів за національну команду) Кахім Перріс. Угода з першим в історії «біло-синіх» представником країни в Центральній Америці розрахована на чотири роки з опцією продовження ще на один, а новачок виступатиме під «козирним» дев'ятим номером.

«Дніпро-1» — «Верес» (Рівне) — 2:0 (Амаш, 45+2, Адамюк, 47).

«Дніпро-1» продовжив свою переможну серію в чемпіонаті України, яка налічує вже вісім матчів, обігравши в Ужгороді рівненський «Верес». Успіх підопічним Олександра Кучера забезпечили два голи наприкінці першого та в дебюті другого таймів.

2 вересня (п'ятниця)

«Рух» (Львів) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:1 (Конопля, 78). На 35-й хвилині вилучено Мудрика («Шахтар»). Юнацькі склади — 2:2.

«Шахтар»: Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко (Траоре, 59), Степаненко, Бондаренко (Джурасек, 72), Мудрик, Судаков (Швед, 90+3), Петряк (Тейлор, 59), Сікан (Зубков, 46).

Становище команд:

1. «Зоря» — 9 очок (3 матчі);

2. «Шахтар» — 7 (3);

3. «Дніпро-1» — 6 (2);

4. «Колос» — 6 (2);

5. «Олександрія» — 6 (2);

6. «Верес» — 6 (3);

7. «Металіст» — 4 (2);

8. «Металіст 1925» — 2 (2);

9. «Інгулець» — 1 (2);

10. «Чорноморець» — 1 (2);

11. «Львів» — 0 (1);

12. «Минай» — 0 (1);

13. «Кривбас» — 0 (2);

14. «Ворскла» — 0 (2);

15. «Рух» — 0 (3).

16. «Динамо» — 0 (2);

Бомбардири: 3 голи — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»); по 2 — Андрій Цуріков («Олександрія»), Дмитро Мишньов («Зоря»).

У 3-му турі УПЛ також зіграють: 3 вересня — «Металіст 1925» — «Ворскла»; 4 вересня — «Кривбас» — «Львів», «Чорноморець» — «Інгулець»; 5 вересня — «Минай» — «Колос», «Олександрія» — «Металіст».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» дізналося календар матчів у групі Ліги Європи.

Фото ФК «Динамо»

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