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Дачнику на замітку: чим і як підгодувати півонії восени

16:37 3 вересня 2022
Півонії

Для того, щоб півонії на дачі добре розвивалися і радували рясним цвітінням, їх потрібно підгодовувати не тільки навесні, в період бутонізації і невдовзі після появи перших квітів, але й восени.

Автори «Дачних порад» рекомендують в осінній період використовувати для підживлення квітів мінеральні фосфорно-калійні добрива:

  • суперфосфат — 15−20г;
  • сірчанокислий калій (сульфат калію) — 15−20 г;
  • монофосфат калію — 45−50 г;
  • фосфорно-калійна суміш — 35−40 г;
  • калімагнезія — 15−20 г.

Фосфор і калій можна просто розсипати на вологий ґрунт під кущем із розрахунку 15−20 г фосфору та 10−15 г калію на кожну рослину, а можна розчинити їх у воді та пролити рослини.

Також під рослинами можна розсипати кісткове борошно (150−200 г на 1 квадратний метр). А після перших заморозків підживити золою з розрахунку 0,2 кг на одну рослину. Це роблять після обрізання кущів, припудрюючи зрізи та приствольні кола. Також на ствольне коло викладають перегній або компост з розрахунку 8−10 кг на кущ.

Раніше квітникара Ольга Чеботарьова дала поради з приводу осінньої посадки троянд.

Фото Pixabay

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