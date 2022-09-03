Дачнику на замітку: чим і як підгодувати півонії восени

Для того, щоб півонії на дачі добре розвивалися і радували рясним цвітінням, їх потрібно підгодовувати не тільки навесні, в період бутонізації і невдовзі після появи перших квітів, але й восени.

Автори «Дачних порад» рекомендують в осінній період використовувати для підживлення квітів мінеральні фосфорно-калійні добрива:

суперфосфат — 15−20г;

сірчанокислий калій (сульфат калію) — 15−20 г;

монофосфат калію — 45−50 г;

фосфорно-калійна суміш — 35−40 г;

калімагнезія — 15−20 г.

Фосфор і калій можна просто розсипати на вологий ґрунт під кущем із розрахунку 15−20 г фосфору та 10−15 г калію на кожну рослину, а можна розчинити їх у воді та пролити рослини.

Також під рослинами можна розсипати кісткове борошно (150−200 г на 1 квадратний метр). А після перших заморозків підживити золою з розрахунку 0,2 кг на одну рослину. Це роблять після обрізання кущів, припудрюючи зрізи та приствольні кола. Також на ствольне коло викладають перегній або компост з розрахунку 8−10 кг на кущ.

Раніше квітникара Ольга Чеботарьова дала поради з приводу осінньої посадки троянд.

Фото Pixabay

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